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В интервью Euronews Макей не вспомнил об арестах за бчб носки.... Зато говорил о сговоре по делу об "убийстве главы государства"

Владимир Макей считает действия силовиков и органов власти в прошлом году абсолютно адекватными. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews.

В интервью Euronews Макей не вспомнил об арестах за бчб носки.... Зато говорил о сговоре по делу об "убийстве главы государства"
фото Наша нива
"По сути, была попытка государственного переворота. Поэтому действия правоохранительных органов и органов власти были абсолютно адекватными и необходимыми", — сказал глава белорусской дипломатии. 

По его словам, выбор стоял между правами человека и сохранением государства. В такой ситуации, уверен Макей, руководство любой страны сделало бы такой же выбор: "На карту была поставлена судьба страны. И если в этой ситуации поставить судьбу страны на одну чашу весов, а на другую чашу весов — те вещи, о которых вы говорите, включая права человека, я убежден, что руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости государственности и суверенитета своей страны. Именно это и сделали белорусские власти".

Отвечая на вопрос о 358 политзаключенных, руководитель белорусского МИД подчеркнул, что за решеткой находятся только люди, нарушившие закон. Случайно задержанные, по его словам, были отпущены. О том, что в Беларуси присуждают арест за носки, лампасы и занавески, Макей почему-то не упомянул.

Зато заговорил он о "попытке переворота", за которую задержали Федуту, Костусева, Зенковича и Голубович. 

"Ни для кого не секрет, что всего несколько дней назад спецслужбы Республики Беларусь совместно с российскими спецслужбами раскрыли сговор против белорусских властей с целью убийства главы государства", — похвастался руководитель МИД. Он добавил, что "коллективный Запад" замалчивает это дело.

Кстати, в начале апреля в Беларуси запретили вещание Euronews, что стало неожиданностью для телеканала.
euroradio.fm
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