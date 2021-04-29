"По сути, была попытка государственного переворота. Поэтому действия правоохранительных органов и органов власти были абсолютно адекватными и необходимыми", — сказал глава белорусской дипломатии.





По его словам, выбор стоял между правами человека и сохранением государства. В такой ситуации, уверен Макей, руководство любой страны сделало бы такой же выбор: "На карту была поставлена судьба страны. И если в этой ситуации поставить судьбу страны на одну чашу весов, а на другую чашу весов — те вещи, о которых вы говорите, включая права человека, я убежден, что руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости государственности и суверенитета своей страны. Именно это и сделали белорусские власти".





Отвечая на вопрос о 358 политзаключенных, руководитель белорусского МИД подчеркнул, что за решеткой находятся только люди, нарушившие закон. Случайно задержанные, по его словам, были отпущены. О том, что в Беларуси присуждают арест за носки, лампасы и занавески, Макей почему-то не упомянул.





Зато заговорил он о "попытке переворота", за которую задержали Федуту, Костусева, Зенковича и Голубович.





"Ни для кого не секрет, что всего несколько дней назад спецслужбы Республики Беларусь совместно с российскими спецслужбами раскрыли сговор против белорусских властей с целью убийства главы государства", — похвастался руководитель МИД. Он добавил, что "коллективный Запад" замалчивает это дело.





Кстати, в начале апреля в Беларуси запретили вещание Euronews, что стало неожиданностью для телеканала.



