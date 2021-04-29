Киргизия и Таджикистан стягивают войска и атакуют погранзаставы
На фоне конфликта на границе Киргизии и Таджикистана обе стороны стягивают войска. Вооруженные силы уже начали атаковать пограничные заставы друг друга.
Об этом сообщает киргизское издание kaktus.media.
Сообщается, что таджикская сторона открыла огонь по киргизским пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также пограничным постам "Кожогар" и "Булак-Баши". А в результате минометного обстрела загорелось здание пограничной заставы "Достук".
В ответ на эти действия спецназ пограничной службы Киргизии захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Таджикистана. В настоящее время по всему периметру границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы.
Таджикская сторона пока не прокомментировала ситуацию и не ответила на это заявление, пишет rbc.ua
17:37 29/04/2021
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