Политолог: идет возвращение Беларуси в форму «недогосударства»?

— Россия никогда не собиралась аннексировать Беларусь. Аннексия означает присоединение чужого государства к территории другого государства. Такого в планах и проектах России никогда не было, — заявил в эфире канала «Маланка Медиа» политолог Павел Усов. — Речь идет прежде всего об использовании правовых методов расширения политического, экономического, социального, военного присутствия и контроля за нашей страной.





То есть возвращение независимой Беларуси статуса Белорусской советской социалистической республики, когда атрибуты какой-то государственности имели место, но все основные ключевые решения принимались в Москве.





Политолог считает, что для достижения полного контроля над Беларусью достаточно реализации проекта Союзного государства.





— Это и будет означать возвращение Беларуси в форму «недогосударства», когда появятся общеэкономические, политические, дипломатические институты, общая стратегия, возможно, общая армия, общая валюта, общие институты государственного управления. Но по факту, по формальным аспектам международного права это не является аннексией. Это является процессом интеграции, — объяснил руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава).





Тем не менее, он допускает в случае подписания договора о Союзном государстве возможность впоследствии выхода Беларуси.





— В договоре о Союзном государстве 1999 года прописано, что выход любого члена может быть осуществлен только через референдум. В принципе, мы можем спокойно выйти из Союзного государства, оценивая этот договор как противоречащий интересам и действующий в ущерб Конституции и независимости страны. А противоречия там явные.





Вопрос в том, какова будет реакция России. Она, конечно же, не позволит, чтобы Беларусь при смене власти могла спокойно дрейфовать в том направлении, в котором она захочет, и заявить о выходе из Союзного государства и всех других договоров, в том числе ОДКБ, Евразийского союза и т.д.





Необходим системный подход с оценкой всех рисков, в том числе экономических, исходя из того, что практически вся экономика Беларуси зависима от российского рынка. Эти риски, которые Беларусь испытает, дистанцируясь от России, необходимо предусмотреть.





Чтобы их минимизировать, нужна та финансовая экономическая «подушка», которую может предложить Запад, своего рода «план Маршалла» для Беларуси, с тем, чтобы избежать глубокого социально-экономического кризиса от разрыва экономических отношений с Россией, — отметил Павел Усов.



