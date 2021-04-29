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Обвиняемый в государственной измене капитан Денис Урад признан политзаключённым

Правозащитное сообщество Беларуси признало политзаключёнными ещё двух человек — Ольгу Майорову и Дениса Урада. Майорова — общественная активистка, задержанная в начале января 2021-го. На государственных телеканалах было сообщено, что она администрировала социальные сети Николая Автуховича. И он, и Ольга Майорова обвиняются в совершении акта терроризма.

Капитан Денис Урад / скриншот с видео ОНТ​

Также из государственных СМИ стало известно о задержании в марте этого года капитана белорусской армии Дениса Урада, которого обвиняют в государственной измене. Во время дежурства в должности спецсвязи Генерального штаба Вооружённых сил Беларуси он сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны о привлечении военнослужащих к поддержанию порядка во время протестов и направил копию одному из телеграм-каналов.

Правозащитники дают подробное объяснение, почему они считают дела Майоровой и Урада политически мотивированными. Они требуют их немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования, передает Еврорадио.
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