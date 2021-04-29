Капитан Денис Урад / скриншот с видео ОНТ​





Также из государственных СМИ стало известно о задержании в марте этого года капитана белорусской армии Дениса Урада, которого обвиняют в государственной измене. Во время дежурства в должности спецсвязи Генерального штаба Вооружённых сил Беларуси он сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны о привлечении военнослужащих к поддержанию порядка во время протестов и направил копию одному из телеграм-каналов.





Правозащитники дают подробное объяснение, почему они считают дела Майоровой и Урада политически мотивированными. Они требуют их немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования, передает Еврорадио.



