– Вчера по ОНТ показали очередной фильм о «заговоре» против Лукашенко. Удалось ли авторам убедить обывателей, что Зенкович имел связи в еврейским лобби и спецслужбами в США?





– Слишком мелкая фигура Зенкович. Эмигрант, который прожил в США чуть более 10 лет, который, как я понимаю, совсем недавно получил гражданство, т.к. его нужно ожидать 8 лет. И «гэткі шпак» – главный резидент американских спецслужб (непонятно, правда, каких – то ли ЦРУ, то ли ФСБ)?





Люди сами подставились, на полном серьезе рассуждая о возможных сценариях. Но были бы это какие-то бывшие военные или силовики – это еще можно было бы воспринимать серьезно. А что касается предъявленных обвиняемых, и коню понятно, что это абсолютный дилетантизм. Не даром Путин во время обращения к Федеральному собранию оговорился: «А что, если бы попытка госпереворота в Беларуси была реально предпринята?»





Все настолько высосано из пальца, что, я думаю, кроме представителей оппозиции и независимых СМИ, ну и еще пары дедушек и бабушек эти фильмы вообще никто не смотрит.





Об этом «заговоре» можно было составить объективное впечатление по первой же информации. И последовавшие затем признательные показания, рассказы о 150 джипах с пулеметами и о связях Зенковича с американскими спецслужбами повлиять на это впечатление не способно. Для этого нужно что-то существенное, а существенного предъявлено не будет.





Потому что как ни жаль об этом говорить, Лукашенко это в своем роде Неуловимый Джо. За пределами Беларуси он нафиг никому не нужен.

Раздувание истории с «заговором» против него, на мой взгляд, это просто попытки манипулировать Лукашенко. Люди неглупые прекрасно понимают его фобии и страхи и пользуются ими, чтобы поднять свою значимость и подтолкнуть Лукашенко к принятию нужных решений.





Уверен, что решение, которое должно быть оформлено в форме декрета о передаче полномочий Совету безопасности – то, к чему хотят подтолкнуть Лукашенко сторонники перемен без перемен.





– Кого вы имеете в виду – белорусские спецслужбы?





– Думаю, это общий интерес – и белорусских спецслужб, и состоятельных людей из окружения Лукашенко, и российской власти.





Люди не могут существовать в режиме постоянного чрезвычайного положения, когда им приходится быть постоянно на чеку, ждать, что вот-вот рванет. Все эти дикие задержания за коробку из-под телевизора, за значок или одежду не той цветовой гаммы – любой психолог скажет, что это результат постоянного напряжения.

Если поставить человек с заряженным ружьем в лесу, и если он там простоит не пару часов, а пару ночей, то высока вероятность, что он выстрелит на треск сучка.





– История с попыткой «госпереворота» длится уже довольно давно, но на отношениях белорусских властей с США еще не сказалась. Скажется ли?





– Нет, конечно. Для Соединенных Штатов эта история – бред сумасшедшего. Для наших властей – это продукт для внутреннего пользования. Иначе были бы какие-то демарши, ноты протеста и т.д.







