Драматург Курейчик оценил озвученный белорусскими властями сценарий боевика

Сегодняшние события в Беларуси и выпускаемые на ОНТ фильмы, где рассказывается по террористов, пулеметы и джипы, драматург и режиссер Андрей Курейчик назвал сценарием «Мы, братья-2».





«Если помните, был такой фильм с Эриком Робертсом, где основную роль играла служба безопасности президента и якобы планировалась «цветная революция» в нашей стране по аналогии с Египтом, – уточнил он в эфире Еврорадио. – Тут они пошли дальше. Нам рассказывают, и это просто фантастически красиво – 150 джипов с пулеметами, которые каким-то образом без растаможки проедут от Гудогая к Минску, окружат эту несчастную резиденцию и всех там расстреляют».





Ведущий Еврорадио Змитер Лукашук спросил Курейчика, согласился ли бы он продать сценирий этого боевика Голливуду?





«Почему нет. Здесь мы точно имеем много фантазии: гранатометы и все остальное. Если Администрация Лукашенко готова заказать мне этот сценарий я даже вернусь из Словакии, чтобы его написать, и мы продадим его Голливуду», – сыронизировал режиссер и уточнил, что для хорошего боевика, правда, нужно побольше, чем для переворота в Беларуси, как оказалось – за 11 миллионов долларов не получится снять высокобюджетное кино.





После этого Андрей Курейчик по просьбе журналиста Еврорадио отбросил шутки в сторону и прокомментировал происходящие события в Беларуси.





«По моему мнению, к огромному сожалению, ФСБ России и власти Беларуси воспользовались определенной глупостью этих людей. Я прекрасно понимаю логику событий. Она следующая: если нельзя поменять власть законным путем, через выборы – а ее нельзя так поменять в Беларуси, как показал 2020 год – люди начинают фантазировать, думать, как она меняется в других странах. А варианта всего три, это переворот, и мы это видели много раз в разных странах, это интервенция, когда приходит другая держава и ставит «своего человека», и это смерть диктатора», – сказал Курейчик.





«Люди стали это обсуждать и, как они думали, находясь в безопасности, наговорили лишнего. Видимо, их подцепили на какой-то ГБшный крючок, вытянули в Москву, там разговорили еще больше. И теперь это умножилось на эти «джипы, ЦРУ, ФБР» и все остальное и нам втюхивается», – добавил он.





Драматург считает, что в такой стране, как Беларусь, это преступление – даже думать, разговаривать о том, что можно «убрать Лукашенко», не говоря уж о том, чтобы действовать.





«И получается, мы в каком-то порочном кругу: через выборы не уберешь, а по-другому он уходить не хочет», – отметил он.





При этом Андрей Курейчик подчеркнул, что все равно народ сделал свой выбор, все это видели своими глазами.





«В том, что волнения будут продолжаться, у меня нет никаких сомнений. Потому что ситуация для людей продолжает ухудшаться, строится концлагерь. А в концлагере всегда бывают восстания, и чем больше ты закручиваешь гайки, тем больше люди начинают восставать, ценой страшных рисков, ценой своей жизни иногда. И ты не можешь остановить этот процесс, потому что сам, как тюремщик, его запустил», – заключил белорусский драматург и режиссер.