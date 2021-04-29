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Невзоров: «Даже если я буду последним местом на этой земле, где висит бчб-флаг, он будет висеть»

Российский публицист и единомышленник сторонников перемен в Беларуси – душевно подытожил очередной выпуск «Невзоровских сред».

Невзоров: «Даже если я буду последним местом на этой земле, где висит бчб-флаг, он будет висеть»
– Да, мы говорим: Жыве Беларусь. И я обещаю, что даже если я буду последним местом на этой земле, где висит белорусский флаг, он будет висеть, – сказал Александр Невзоров на Эхе Москвы. – И я все равно в них верю, несмотря на их интеллигентность и проигранную ими революцию.

Жыве Беларусь! Безусловно, слава Украине. Безусловно, мы все сроднились. И очень благодарны Хабаровску за ту великолепную демонстрацию свободы. Недолгую, но не имевшую пока прецедентов.
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