Политзаключенной Светлане Купреевой приостановили выплату пенсии
На адрес политзаключенной Светланы Купреевой пришло письмо из регионального Управления социальной защиты.
Светлана Купреева была координатором инициативной группы Виктора Бабарико / facebook.com/svetlana.kupreeva.5
Об этом рассказала журналистам "Радио Свобода" мать Купреевой Татьяна Николаевна.
В бумаге говорилось примерно следующее: "Выплата пенсии приостановлена с 1 марта 2021 года в связи с неполучением вами пенсии в течение 6 месяцев подряд — с 1 сентября 2020 года". При этом в управлении знают, где находится Светлана, отметила Татьяна Николаевна.
Она рассказала дочери об этом письме, та в ответ пошутила: "Может, подумали, что я умерла, и перестали перечислять".
Пенсионные деньги Светланы семья не получает с июня прошлого года, когда Купрееву задержали. Карточку, на которую перечислялась пенсия, сразу заблокировали, передает Еврорадио.
"Адвокат говорил, что пенсионную карточку не должны блокировать, однако заблокировали", — рассказывает Татьяна Николаевна.
В августе 2020 года срок действия карточки закончился, и из банка пришло уведомление, что отныне пенсию будут переводить в почтовое отделение.
"Я немного успокоилась. Думала, что вместе с моей пенсией будут приносить и Светину. Но ее пенсия не пришла", — говорит Татьяна Николаевна.
В райотделе соцзащиты ей объяснили, что Светлана должна прийти к ним сама, когда освободиться, "а если ее направят в другое место, пенсия "поедет" вслед за ней".
Татьяна Николаевна призналась журналистам, что переживает за дочь, и настаивает, что "Светлана страдает ни за что".
"Никаких акций, денег у нее не было. Мы живем в моей кооперативной "хрущевке", которую я построила в 1968 году", — говорит она.
Светлану Купрееву задержали 11 июня, с этого времени она находится в СИЗО КГБ. В те дни силовики пришли с обысками в Белгазпромбанк, который ранее возглавлял Виктор Бабарико. Экс-банкир тогда заявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Департамент финансовых расследований возбудил сразу несколько уголовных дел.
Купреева не работала в Белгазпромбанке, но была близкой подругой супруги Виктора Бабарико и координатором инициативной группы Бабарико по одному из районов Минска. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов.
08:42 29/04/2021
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