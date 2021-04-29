Политзаключенной Светлане Купреевой приостановили выплату пенсии

Светлана Купреева была координатором инициативной группы Виктора Бабарико / facebook.com/svetlana.kupreeva.5





Татьяна Николаевна. Об этом рассказала журналистам "Радио Свобода" мать Купреевой





В бумаге говорилось примерно следующее: "Выплата пенсии приостановлена с 1 марта 2021 года в связи с неполучением вами пенсии в течение 6 месяцев подряд — с 1 сентября 2020 года". При этом в управлении знают, где находится Светлана, отметила Татьяна Николаевна.





Она рассказала дочери об этом письме, та в ответ пошутила: "Может, подумали, что я умерла, и перестали перечислять".





Пенсионные деньги Светланы семья не получает с июня прошлого года, когда Купрееву задержали. Карточку, на которую перечислялась пенсия, сразу заблокировали, передает Еврорадио.





"Адвокат говорил, что пенсионную карточку не должны блокировать, однако заблокировали", — рассказывает Татьяна Николаевна.





В августе 2020 года срок действия карточки закончился, и из банка пришло уведомление, что отныне пенсию будут переводить в почтовое отделение.





"Я немного успокоилась. Думала, что вместе с моей пенсией будут приносить и Светину. Но ее пенсия не пришла", — говорит Татьяна Николаевна.





В райотделе соцзащиты ей объяснили, что Светлана должна прийти к ним сама, когда освободиться, "а если ее направят в другое место, пенсия "поедет" вслед за ней".





Татьяна Николаевна призналась журналистам, что переживает за дочь, и настаивает, что "Светлана страдает ни за что".





"Никаких акций, денег у нее не было. Мы живем в моей кооперативной "хрущевке", которую я построила в 1968 году", — говорит она.





Светлану Купрееву задержали 11 июня, с этого времени она находится в СИЗО КГБ. В те дни силовики пришли с обысками в Белгазпромбанк, который ранее возглавлял Виктор Бабарико. Экс-банкир тогда заявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Департамент финансовых расследований возбудил сразу несколько уголовных дел.





Купреева не работала в Белгазпромбанке, но была близкой подругой супруги Виктора Бабарико и координатором инициативной группы Бабарико по одному из районов Минска. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов.