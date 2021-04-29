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Провластный историк в фильме ОНТ сослался на несуществующую цитату Тэтчер

В эфир ОНТ вышел фильм «Убить президента», об уголовном деле Зенковича, Федуты и Костусёва. Одним из комментаторов фильма стал провластный историк, а в прошлом высокопоставленный чиновник и КГБист Станислав Князев.

Провластный историк в фильме ОНТ сослался на несуществующую цитату Тэтчер
Станислав Князев — уроженец Новосибирска, выпускник школы КГБ СССР и Академии ФСБ России, который в начале 2000-х был первым заместителем главы Администрации президента Беларуси. Теперь он преподаватель в Академии управления.

«Беларусь — последнее незамкнутое звено в санитарном кордоне вокруг России. Почему России? Потому что природные ресурсы. Еще Маргарет Тэтчер в своё время говорила, почему это Россия одна пользуется своими природными ресурсами, а остальным их продаёт? У нас планета общая [смеется]», — сказал Князев.

На самом деле, Маргарет Тэтчер никогда такого не говорила.

Похожую цитату, вброшенную кремлевскими троллями на интернет-форумах, иногда приписывают Мадлен Олбрайт.

В июне 2015 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту» заявил: «Вы, наверное, помните высказывание экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, что России не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь».

Олбрайт никогда такого не говорила, фразу впервые произнес генерал ФСО в отставке, «экстрасенс» Борис Ратников. Он пояснял, что во время подключения к подсознанию госсекретаря обнаружил «патологическую ненависть к славянам» и желание присвоить Сибирь. Несмотря на очевидную фейковость, на эту фразу ссылался не только Патрушев, но и Владимир Путин.

А Тэтчер часто приписывают цитату «про 15 миллионов русских»: «По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 миллионов человек».

Это также фейк. Впервые эти слова появляются в 1997 году и сразу на русском языке, без ссылки на английский оригинал. Их приводит публицист Андрей Паршев в своей книге «Почему Россия не Америка».


https://nn.by/?c=ar&i=272250&lang=ru
Источник: Наша Ніва
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