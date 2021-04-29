Беларусь – островок стабильности или источник конфликтов в Восточной Европе?

Совет по международным отношениям "Минский диалог" и Фонд имени Фридриха Эберта представили общественности доклад «Роль и влияние малых стран в обеспечении мира и безопасности в Восточной Европе: пример Беларуси».





Авторы доклада – Денис Мельянцов, Евгений Прейгерман и Сергей Богдан – обратили внимание, что для Беларуси на протяжении всей ее независимой истории характерно стремление к постоянным национальным интересам: сохранение суверенитета, социальной и политической стабильности, а также формирование «баланса» во внешней политике. Несмотря на внутриполитический кризис, эти интересы сохраняются и поныне.





Беларусь обречена обеспечивать стратегические интересы России





Достижение Беларусью своих национальных интересов ограничено необходимостью считаться с интересами России.





«Беларусь граничит не просто с Россией, а с ее ядром с точки зрения плотности населения. Территория Беларуси представляет стратегическую важность для Российской Федерации и, соответственно, структурным ограничением для Беларуси является необходимость обеспечения интересов России», - сказал Денис Мельянцов.





Отсюда вытекают все особенности внешней политики нашей страны, включая членство в ОДКБ и «решение о большой сделке между Минском и Москвой».





«Суть этой большой сделки заключается в том, что Беларусь является союзником России и обеспечивает стратегические интересы России на своей территории, в обмен на эти услуги Беларусь получает экономическую и стратегическую поддержку со стороны России».





Мельянцов отметил, что эта сделка была принята еще до прихода Лукашенко к власти и является «константой» белорусской внешней безопасности.





Политический кризис после августа 2020 года повлиял на политику безопасности Беларуси, но стратегические интересы и структурные ограничения остались прежними, считают эксперты. «И вполне вероятно, что в ближайшем будущем мы увидим возврат к политике балансирования, которую мы наблюдали до кризиса», - полагает Денис Мельянцов.





Беларусь – единственная площадка для дружбы в разделенном мире





Поскольку Беларусь и другие «малые страны» находятся на границе двух больших политических блоков – НАТО и ОДКБ – они заинтересованы в деэскалации их противостояния. В период с 2014 по 2020 годы шло укрепление взаимодействия соседних малых стран, оказавшихся по разные стороны военно-политического раздела мира. И ключевая роль в этом процессе принадлежит Беларуси, уверен Евгений Прейгерман.





Проблема, которая может помешать взаимодействию – это «невосприятие малыми странами внутри ОДКБ и НАТО политической субъектности друг друга. Из-за непризнания итогов выборов в Беларуси эта проблема выходит на первый план», - сказал эксперт.





Беларусь должна остаться площадкой для инклюзивного диалога по вопросам национальной безопасности в регионе, потому что больше никто такой площадкой стать неспособен. Но это возможно «лишь в случае обеспечения легитимных интересов России в области национальной безопасности в регионе».





«Если у России будут сомнения по поводу того, насколько эти интересы обеспечены, то, конечно, Беларусь не сможет выполнять такую функцию», - подчеркнул Евгений Прейгерман.





Национальные интересы vs интересы режима





Приглашенные на дискуссию эксперты раскритиковали некоторые положения доклада «Минского диалога».





Валерий Карбалевич отметил, что нельзя объяснять особенности внешней политики страны только геополитикой и географией. На это влияют и другие факторы, в том числе структура экономики и природа политического режима.





Что касается национальных интересов, аналитик обозначил проблему: «Есть национальные интересы государства, а есть интересы правящего режима, которые, в условиях, если режим авторитарный, далеко не совпадают. Иллюстрацией этой коллизии стали события 2020 года».





Валерий Карбалевич сомневается, что для действующей власти главным приоритетом является «защита и сохранение независимости и суверенитета». Но напомнил, что Беларусь стала инициатором объединения с Россией в Союзное государство. А в августе-сентябре прошлого года Лукашенко попросил Путина ввести на территорию Беларуси подразделания Российской гвардии для защиты его власти.





Как стать международной площадкой для диалога, если диалога нет внутри страны?





Валерий Карбалевич обратил внимание на вывод, звучащий в докладе: Беларусь в силу своего географического положения просто обречена на многовекторность, на то, чтобы балансировать между двумя центрами сил. Аналитик привел цитату из доклада: «Беларусь – единственный региональный актор, обладающий не только сильной собственной мотивацией, способствующей межблоковому взаимодействию, обусловленному особенностями географического и геостратегического положения». Также в докладе сказано, что в белорусской внешней политике «сохраняется объективный интерес игры на понижение эскалации».





«Я задаю себе вопрос: «Почему только последние 6 лет, с 2014 по 2020 годы, Беларусь проводит политику многовекторности. Но ранее, фактически четверть столетия правления Александра Лукашенко, у нее была политика одновекторности? То есть сама история ставит под сомнение этот основополагающий нарратив», - отметил Валерий Карбалевич.





Аналитик поставил под сомнение тезис, что Беларусь должна оставаться площадкой по вопросам национальной безопасности в регионе. Он напомнил, что за последнее время Лукашенко два раза обращался к теме украинского конфликта и публично заявил, что Россия в нем ведет себя правильно, а Украина – неправильно. А это для модератора, от которого ожидают нейтралитета, недопустимо.





Валерий Карбалевич назвал иллюзией предположение о том, что «государство, которое отказывается вести диалог внутри страны, может способствовать организации диалога в регионе».





Беларусь укрепляет стабильность или порождает конфликты в регионе?





«На сегодняшний день Беларусь является не столько фактором стабилизации в регионе, сколько фактором обострения конфликтов. И Россия использует это в своих интересах: вся эта история с мифическим заговором... У меня есть впечатление, что Россия более успешно капитализировала эту историю в своих национальных интересах, чем Беларусь».





«В рамках существующего режима возвращение к многовекторности, к нормализации отношений с Западом маловероятно. Потому что белорусский режим, находясь во внутренней и внешней изоляции, считает наиболее успешной модель «осажденной крепости»: чем больше напряжения вне страны, тем больше возможности выжить. Отсюда все эти истории с заговорами, с джипами из Литвы – они вытекают из логики выживания».





«Возможен ли выход из политического кризиса теми методами, которые предлагает белорусская власть – метод голой силы? Белорусская власть сама в это слабо верит. А без разрешения внутриполитического кризиса возвращение к внешней политике, которая была до 9 августа 2020 года, маловероятно. А значит, в рамках существующего политического режима очень маловероятно исполнение тех надежд, которые возлагают авторы доклада на позитивную роль Беларуси в регионе», - подытожил Валерий Карбалевич.



