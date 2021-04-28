Но… Политический кризис, разразившийся после выборов в Беларуси в августе 2020 года, в ходе которой Минск резко и беспрецедентно масштабно развернулся в своей оборонной политике в сторону Москвы, нарушили эту позитивную динамику.





Очевидно, что после президентских выборов 2020 года Беларусь и страны Запада вернулись к привычному ранее циклу в отношениях: медленная нормализация отношений до президентских выборов—их резкое ухудшение после выборов — медленная и болезненная нормализации по мере привыкания сторон к поствыборному статус-кво. Такой вывод делают эксперты «Минского диалога» в исследовании «Роль и влияние малых стран в обеспечении мира и безопасности в Восточной Европе. Пример Беларуси», презентованном 28 апреля в Минске.





В этот раз, однако, ситуация осложняется как беспрецедентным масштабом протестов в Беларуси, так и геополитической конфронтацией между Россией и Западом, дополнительно снижающей возможности внешнеполитического маневра для официального Минска. Тем более что на пике внутриполитического кризиса белорусское руководство вынуждено было просить помощи у Кремля и актуализировать уже подзабытую антизападную риторику. Ее содержание сводилось к обвинению США и других стран Запада в организации революции в стране.





Однако общая стабилизация политической ситуации внутри Беларуси, считают авторы исследования, к концу 2020 года позволила предотвратить наиболее нежелательные последствия от официального обращения к России за помощью.





Во-первых, резерв сил правопорядка, созданный Владимиром Путиным по просьбе белорусского коллеги, так и не был задействован на территории Беларуси, как не были задействованы и иные воинско-полицейские формирования.





Во-вторых, не произошло форсированного углубления интеграции в рамках Союзного государства Беларуси и России, которое привело бы к потере значительной части белорусского суверенитета. С учетом этих обстоятельств уже в начале 2021 года белорусское руководство вновь заговорило о многовекторности. Можно констатировать, что, несмотря на резкое усиление роли России во внешней и оборонной политике Беларуси на фоне внутриполитического кризиса, стратегические интересы официального Минска не претерпели столь же значительных изменений.





Долгосрочный императив достижения устойчивого внешнеполитического баланса сохраняется, даже при существенном превалировании на текущем этапе российского вектора. Это обстоятельство позволяет говорить о наличии перспектив для нормализации отношений с Западом и о сохранении у Минска заинтересованности в продвижении примиренческой и миротворческой повестки в регионе Восточной Европы. Следовательно, актуальным остается и интерес Беларуси к налаживанию конструктивного взаимодействия между ОДКБ и НАТО.





Авторы исследования отмечают, что в 2014–2020 гг. наблюдалось очень осторожное и потому постепенное наращивание взаимодействия между малыми восточноевропейскими странами НАТО и ОДКБ. Восточноевропейские страны, пусть медленно и не повсеместно, начали осознавать собственную ответственность за положение дел в регионе, что, правда, не отменяло для них абсолютного приоритета отношений с союзниками по военно-политическому блоку. Ключевая роль в этом процессе принадлежала Беларуси, которая после 2014 года значительно активизировала попытки «играть на понижение» региональной напряженности.





В этой примирительной политике отразилось представление официального Минска о собственных интересах в области безопасности в условиях начавшихся структурных преобразований в Восточной Европе и во всей системе международных отношений.





Но вспыхнувший летом 2020 года белорусский политический кризис и его международные последствия в виде полноценного дипломатического конфликта между Минском и западными столицами нарушили позитивные тенденции последних лет. На пике внутриполитического противостояния руководство Беларуси прибегло к жесткой антизападной риторике, обвинив государства НАТО не только в поддержке оппозиционных сил, но и в подготовке возможного военного вторжения на белорусскую территорию. В итоге Александр Лукашенко отдал приказ перебросить на границы с Литвой и Польшей около половины боеспособного состава армии из-за «увеличенной концентрации войск НАТО у западных границ».





Такое развитие событий, очевидно, внесло серьезные коррективы в положение дел в региональной безопасности и в ближайшие перспективы эффективного межблокового взаимодействия. Некоторые дипломаты и эксперты даже считают, что нивелированы все наработки и достижения предыдущих пяти-шести лет. Однако со стратегической точки зрения белорусский кризис и его международные последствия пока мало что меняют для региональной безопасности в Восточной Европе.





Так, сохраняется объективный и понятный интерес Минска (по крайней мере, после стабилизации ситуации внутри страны) к дальнейшей «игре на понижение» напряженности в региональной безопасности. В минимизации военных рисков и хотя бы ограниченном повышении военной транспарентности все так же заинтересован Североатлантический альянс. К тому же, многочисленные контакты последних лет позволили сторонам лучше узнать и понять друг друга. Благодаря этому, «как ни странно, даже несмотря на общий шок от событий в Беларуси на Западе, на самом деле стороны имеют меньше иллюзий по отношению друг к другу, чем раньше». Это обстоятельство также может помочь избежать наихудших дальнейших сценариев в региональной безопасности.





При этом, заявляют авторы исследования, Беларусь—единственный региональный актор, обладающий не только сильной собственной мотивацией способствовать межблоковому взаимодействию, обусловленной особенностями географического и геостратегического положения страны, но и практической инфраструктурой для этого. Имеется в виду уникальная сеть двусторонних соглашений по мерам доверия и безопасности, которые Минск заключил со всеми соседями—членами НАТО и Украиной.





Благодаря этому даже в новых политических условиях Беларусь объективно сохраняет возможности и потенциал для снижения остроты региональной «дилеммы безопасности».





Для дальнейшего развития этого потенциала в интересах мира и безопасности в Восточной Европе Минску и другим региональным акторам следует обратить внимание на следующие рекомендации.





1. В кратко- и среднесрочной перспективе главная задача — предотвратить возникновение в регионе жесткой и масштабной конфронтации по линии двух военно-политических блоков.





2. На фоне почти полного разрушения глобальной системы контроля над вооружениями и подрыва вследствие этого основ стратегической стабильности особое значение для региональной безопасности в Восточной Европе имеет взаимодействие между малыми странами-членами НАТО и ОДКБ с целью сохранения регионального каркаса контроля над вооружениями. Для этого необходимо определить и согласовать обязательный для всех стран региона минимум сотрудничества в рамках ключевых соглашений в области контроля над вооружениями (ДОВСЕ, РСМД, ДОН), из которых крупные государства уже вышли (или объявили о намерении выйти).





4. Беларусь должна остаться площадкой для инклюзивного диалога по вопросам региональной безопасности. Другого такого места в Восточной Европе просто нет, поэтому утрату минской площадки для официальной и экспертной дипломатии невозможно будет восполнить.





5. В свете союзнических обязательств между Россией и Беларусью, а также особого значения Москвы и Минска друг для друга, сохранение потенциала последнего как фактора снижения региональной напряженности возможно лишь при условии, что будут обеспечены все легитимные интересы России. В этом плане заявление официального Минска о возможном отказе от закрепленной в действующей Конституции формулировки о стремления к нейтралитету может сыграть позитивную роль в долгосрочной перспективе.





6. Запланированные на сентябрь 2021 года белорусско-российские учения «Запад‑2021» неизбежно приведут к новому всплеску негативных эмоций и конфронтации в Восточной Европе. Организаторам учений следует продумать варианты максимального повышения их транспарентности.





7. В более долгосрочной перспективе Минску необходимо разработать комплексное концептуальное видение собственной региональной роли, максимально полно учитывающее интересы всех стейкхолдеров и акторов безопасности в Восточной Европе.



