Сообщает interfax.by со ссылкой на пресс-службу СК .





"В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят шесть человек", - говорится в сообщении.





Тихановскому, Артему Сакову, Дмитрию Попову (модератору соцсетей "Страны для жизни", гражданину России) вменяются в вину: организация массовых беспорядков; распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов; угрозы в адрес главы Центризбиркома; организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти.





Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков.





Действия обвиняемых Игоря Лосика и Владимира Цыгановича квалифицированы по двум статьям: разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц; организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.





"Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Расследование в отношении скрывшихся обвиняемых и иных лиц продолжается", - сообщили в СК.





Видеоблогер Сергей Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, но не смог этого сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.





Напомним, Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его жены Светланы Тихановской. Также были задержаны несколько его соратников. По мнению правоохранителей, "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".





Статкевича задержали 31 мая прошлого года в Минске по подозрению в "организации или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок".





Белорусские правозащитники признали Тихановского и Статкевича политическими заключенными.



