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Назарбаев ушел с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана

Бывший казахстанский президент Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана и передает эти полномочия действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву, пишет РИА Новости.

"Я хочу двигаться дальше, это тоже для меня серьезный шаг, эмоциональный, так как с 1995 года я стоял у истоков создания Ассамблеи народа Казахстана, возглавлял ее", - сказал Назарбаев в ходе сессии.

Он поблагодарил членов Ассамблеи за поддержку.
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