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В знак солидарности с Чехией Россия высылает дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы

Два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии должны покинуть РФ в семидневный срок.


Россия высылает двух сотрудников посольства Латвии, а также по одному представителю посольств Латвии и Эстонии на основе принципа взаимности, они должны покинуть территорию РФ в семидневный срок. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

Латвия, Литва и Эстония выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией из-за причастности РФ к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице, пишет ТАСС.
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