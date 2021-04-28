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В Беларуси нет объективной необходимости менять президентскую форму правления – Миклашевич

В Конституционной комиссии не видят объективной необходимости менять форуму правления в Беларуси на парламентскую или парламентско-президентскую.


"Прошедший 25-летний период подтвердил эффективность, состоятельность и целесообразность функционирования института президентства. И сегодня нет объективной необходимости менять форму правления в Беларуси на парламентскую или парламентско-президентскую", - заявил председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич в среду в Минске. Его цитирует госагентство "БелТА".

В среду в Минске проходит третье заседание конституционной комиссии. На нем рассматриваются предложения об изменении конституционных положений о функциях и полномочиях президента Беларуси и правительства - Совета министров.
 
Первое заседание комиссии состоялось 31 марта. Тогда же был утвержден график заседаний - они будут проходить дважды в месяц, пишет interfax.by.
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