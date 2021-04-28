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Ряд полномочий президента Беларуси хотят закрепить за правительством

Ряд полномочий президента предлагается закрепить за правительством, заявил председатель Конституционного суда, глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич.

Ряд полномочий президента Беларуси хотят закрепить за правительством
"Предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства путем внесения президенту предложений по структуре правительства, назначения на должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства", - сказал Миклашевич в среду на заседании комиссии.

По его словам, данные законодательные нормы направлены на повышение роли премьер-министра и усиление как его ответственности, так и ответственности правительства в целом.

"Предлагается на конституционном уровне усилить роль правительства в бюджетной сфере, как в части разработки и внесения проекта бюджета в парламент, так и обеспечения исполнения республиканского бюджета и представления в парламент отчета о его исполнении", - сказал председатель КС.

Ранее глава Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, проект основного закона будет подготовлен до конца 2021 года.

Указ о создании конституционной комиссии был подписан 16 марта. Комиссия в составе 36 человек будет заниматься подготовкой поправок, и должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
Источник: sputnik.by
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