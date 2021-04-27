Тихановская пробует достучаться до Лукашенко
Лидер белорусских протестов Светлана Тихановская продолжает обсуждать с лидерами европейских стран формат возможных переговоров с властями республики. Официальный Минск тем временем никаких намерений вести их не демонстрирует. В ответ на «нагнетание ситуации» власти усиливают давление на гражданское общество.
Лидеры белорусских протестов продолжают призывать коллективный Запад воздействовать на режим Александра Лукашенко. На этой неделе Светлана Тихановская, которую большинство стран мира признают избранным национальным лидером, посещает с официальным визитом Австрию и Италию. Главная тема запланированых встреч – помощь этих стран в организации переговоров белорусских властей и протестующей общественности для урегулирования политического кризиса.
В частности, в Вене Тихановская встретилась с канцлером Себастьяном Курцем и президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. В Италии она выступит на заседании комитета по иностранным делам парламента, встретится с главой МИДа, лидерами ведущих политических партий. Об этом сообщается на ее сайте.
Во вторник состоялась встреча Светланы Тихановской с главами миссий ОБСЕ Германии, Франции, Великобритании, США, Швеции, Эстонии, Литвы, Латвии, Чехии и Польши.
Как сообщает пресс-служба Тихановской, на встрече обсуждались разработанные ее штабом предложения по форматам переговоров между властями Белоруссии и гражданским обществом. Они были опубликованы в начале апреля. В них отмечается, что без внешнего посредничества урегулировать белорусский политический кризис не удастся, так как власти не видят в гражданском обществе и его лидерах субъекта для переоворов, а оно, в свою очередь, не имеет доверия к власти.
В штабе Тихановской осознают, что и ОБСЕ не сможет стать посредником и тем более гарантом исполнения неких договоренностей между властью и обществом. Этой международной организации отводится роль площадки для предварительных консультаций и контактов. Там рассчитывают, что это позволит включить в процесс Россию, «позиция которой в настоящее время является главным препятствием к разрешению белорусского политического кризиса».
В качестве посредников эксперты команды Тихановской видят отдельные государства, которые имеют или могут иметь влияние на Александра Лукашенко. В первую очередь это, конечно же, Россия. Далее называются Франция, Германия и Швейцария, которые «имеют политическое и экономическое влияние. У Германии и Франции есть опыт совместной работы с Россией по украинскому кризису». Страны Северной Европы, такие как Финляндия и Швеция, также могут выступить в качестве посредников, поскольку они воспринимаются как более нейтральные страны властями как Белоруссии, так и России. США в штабе Тихановской рассматривают в качстве «важного гаранта безопасности и политической стабильности в регионе». «Успешное разрешение белорусского кризиса, устойчивость достигнутых соглашений, а также сохранение стабильности в регионе требуют формирования широкой международной коалиции», – говорится в документе, разработанном офисом команды Светланы Тихановской.
Однако пока нет даже никаких намеков на реализацию разработанного оппонентами Лукашенко сценария. «Идея переговоров между белорусской властью и оппозицией под давлением России и до сих пор была иллюзорной. Сейчас она вообще снимается с повестки дня», – считает политолог Валерий Карбалевич. По его мнению, в ближайшее время стоит ожидать «более тесного сотрудничества двух режимов в борьбе против Запада и внутренней оппозиции».
Белорусские власти, заручившись поддержкой России, реализуют другой вариант взаимодействия с гражданским обществом. Ранее его изложил министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей. Если страны Запада будут «нагнетать ситуацию» (вводить санкции. – «НГ»), то это «однозначно» приведет к тому, «что не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры», предупреждал он. Происходящее сейчас в Белоруссии укладывается в эту схему.
В Беларуси сейчас нет никаких массовых акций протеста, однако задержания не прекращаются, возникают все новые и новые уголовные дела, для политических создаются невыносимые условия содержания в тюрьмах. «Чтобы ни у кого даже не возникало мыслей сюда вернуться», – говорят вышедшие из застенков о целях пыток и издевательств. Поводы для задержаний зачастую анекдотичны. Например, 27-летний минчанин Андрей Пархоменко был задержан в понедельник за то, что на его балконе стояла бумажная коробка от телевизора LG (белая с красной полосой посредине). Это приравняли к пикету. В этот же день задержали группу молодых людей в защитных антиковидных костюмах, которые пришли поздравить с днем рождения девушку, зараженную коронавирусом. В минувшую субботу в городе Жодино, который находится недалеко от белорусской столицы, были задержаны 20 посетителей частной бани. На них составили протокол за участие в массовом несанкционированном мероприятии. «Когда в баню ворвался ОМОН, мы думали, что этот какой-то прикол», – рассказывали потом участники банной вечеринки. Четверо задержанных мужчин объявили в знак протеста голодовку.
Также во вторник о начале 10-дневной голодовки заявил серебряный призер Олимпийских игр Андрей Кравченко. Ее цель – привлечь внимание к политическим заключенным. «Меня пугает то, что аресты превратились в обыденность, стали рутиной. За решеткой прямо сейчас сидят настоящие люди – это их реальные жизни, это поломанные жизни их семей. Никто не вернет им это время, его никогда нельзя будет наверстать. Я не могу смириться с этим», – заявил спортсмен. Олимпийский чемпион выставил на аукцион свою медаль, чтобы помочь семьям политзаключенных.
Люди в Беларуси просто исчезают, спустя какое-то время обнаруживаются в СИЗО. В частности, в понедельник пропал лидер партии «Зеленые» Дмитрий Кучук. Во вторник он нашелся уже после суда с приговором в 15 суток ареста за участие в массовом несанкционированном мероприятии, хотя мероприятий никаких в понедельник не было. «Политика выжигания всего инакомыслящего стала государственным приоритетом. А потом хоть трава не расти... Отсюда и тезис – на войне как на войне, не до сантиментов...» – пишет о происходящем в Беларуси в своем аккаунте в социальной сети профессор психологии Владимир Янчук. По его мнению, власть своими действиями добивается обратного эффекта.
Источник: Антон Ходасевич, "НГ"
10:47 28/04/2021
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