Президент Австрии Александер Ван дер Беллен приветствует в Вене лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, 27 апреля 2021 г. Фото: LEONHARD FOEGER/ Reuters/ Forum





– Светлана, с каким настроением вы начинаете свой уже второй в этом году европейский тур?





– С боевым настроением. Мы знаем, куда идем, чего хотим, и транслируем на международном уровне потребности всего белорусского народа.





– Сегодня, 27 апреля, у вас состоялась встреча с президентом Австрии. Расскажите о своих впечатлениях и чего добились.





– Всегда казалось, что Австрия дружит, в прошлом дружила с режимом. Мы все увидели жесткую позицию Австрии по поводу того, что происходит в Беларуси. Они заявили о нелегитимности бывшего президента Беларуси, о сфальсифицированных выборах, осудили насилие. И мы увидели желание помочь нам в это сложное время.





– Действительно, отношения Беларуси и Австрии особенные. Лукашенко два года назад был здесь, в Австрии. Кроме того, есть экономические интересы, в Беларуси много австрийского капитала. Ваша команда как-то планирует использовать экономические и финансовые рычаги?





– Мы просим компании обуславливать свое сотрудничество, просить прекращения насилия, просим не увольнять работников, которые каким-то образом выражают свою политическую позицию, и стать рычагом давления на власть. Думать прежде всего о человеческом достоинстве, правах человека, а не только о материальной стороне ведения бизнеса. Мы стараемся объяснить им, почему важно сейчас думать о людях и вести дела с режимом так, чтобы не унижать человеческого достоинства.





– Пока вы посещаете европейские страны, Александр Лукашенко заявил, что будет декрет, согласно которому, в случае смерти власть передаст Совету безопасности…





– Это как переставлять стулья на тонущем «Титанике». Нам нужны политические преобразования через новые выборы. Чтобы не оставаться в той надуманной стабильности, в которой мы так долго живем, а двигаться вперед.





– Ваша команда говорила «Белсату», что Австрия может быть хорошей площадкой для переговоров с Александром Лукашенко. Пока что с его стороны мы не видим заинтересованности в таком диалоге. Этот диалог – только бред или он когда-то состоится?





– Мы хотим строить новую страну. Австрия как нейтральная страна, у которой хорошие отношения и с Евросоюзом, и с Востоком, может быть как местом проведения такого диалога, встреч, конференций или круглых столов, так и выступать в роли посредника.





– На Россию как соседа Беларуси, на которого мы смотрим с осторожностью, имеет ли Австрия возможность влиять?





– Нужно использовать все возможности для диалога, для налаживания контактов с нашим восточным соседом. Австрия готова такие контакты находить и налаживать такие связи.