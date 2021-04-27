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Валентин Юмашев: Спустя 26 лет «народ озверел и вышел на улицы»

Советник президента России Валентин Юмашев в интервью Forbes заявил, что после победы Лукашенко в президентской гонке 1994 года выборы в стране закончились, а спустя 26 лет «народ озверел и вышел на улицы».

Валентин Юмашев: Спустя 26 лет «народ озверел и вышел на улицы»
«Оценки советника президента России на общественных началах Валентина Юмашева ситуации в Беларуси, данные им в интервью, не имеют отношения к официальной позиции Кремля», — цитирует пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова РБК.

Пескова спросили, совпадает ли это представление с позицией Владимира Путина и знает ли президент о такой точке зрения своего советника. «Два раза — нет. Это никоим образом не имеет никакого отношения к точке зрения президента и к официальной позиции России», — заявил Песков.

Напомним, Валентин Юмашев был руководителем администрации президента Бориса Ельцина с марта 1997-го по декабрь 1998 года. Сейчас он является советником президента на общественных началах и занимается бизнесом.

В ноябре 2019 года Юмашев во время интервью с Владимиром Познером предположил, что Владимир Путин не пойдет на новый президентский срок в 2024 году. «Я думаю, если вы спросите Владимира Владимировича сегодня, с уверенностью на 99% он скажет, что в 2024 году он уйдет», — заявил тогда Юмашев.
Источник: Белорусы и рынок
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