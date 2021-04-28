Также глава Центризбиркома сказала БелаПАН, что не собирается оставаться на своей должности после декабря нынешнего года, когда истекает срок полномочий действующего состава ЦИК.





Александр Класковский задается вопросом: не окажется ли грядущий референдум демократичнее, если Ермошину перед ним отправят на пенсию?





— Точнее, речь идет о двух кампаниях в одном флаконе: референдум почти наверняка организуют параллельно с местными выборами, дедлайн которых — 16 января 2022 года.





Перед властями теоретически стоит дилемма. Если они решат смягчить внутриполитическую обстановку, немного выпустить пар, позволив оппонентам режима митинговать, агитировать за своих кандидатов в советы и т.п., то велик риск спровоцировать новый прилив активности масс, утратить контроль над политическим процессом.





Если же провести кампанию в брутальном стиле а-ля 2020 год, то кризис, раскол в обществе усугубится, а новую конституцию изрядная часть белорусов и зарубежья априори не примет. То есть проблема легитимности для нынешнего режима только обострится.





Однако аналитики прогнозируют, что Лукашенко, для которого теперь удержание ситуации важнее легитимности, выберет брутальный сценарий.





Правда, толку от продавленных изменений конституции может быть немного. Вероятен вариант, когда они окажутся косметическими. Тогда Лукашенко останется с тем же клубком проблем.





Если же он решится на серьезную переделку системы власти — скажем,. Второй президент и его окружение под влиянием целого ряда обстоятельств наверняка начнут свою игру.





А если придать Совбезу статус этакой потенциальной хунты, то, во-первых, у его членов, особенно с силовым ресурсом, может возникнуть соблазн приблизить час Ч. А во-вторых, если они, получив полномочия, схлестнутся между собой, то вот тогда и может грянуть тот кровавый хаос и развал страны, которого так боится Лукашенко в исполнении своих заклятых врагов.





Конечно, лучше всего было бы не изобретать новый авторитарный велосипед, а просто стать на рельсы демократических преобразований, запустить нормальный механизм смены власти и учета политических интересов разных групп населения.





Но это означало бы для Лукашенко полную капитуляцию, крах всей жизненной философии и просто рост угроз личной безопасности. По крайней мере, он так считает, при том что, как видим, и ныне, когда вроде бы все схвачено, живет в адском напряжении, допуская, что в любой момент может быть застрелен.





Это тупик, хорошего выхода из которого пока не вырисовывается — ни для архитектора режима, ни для народа Беларуси.