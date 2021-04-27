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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Цепкало обнародует счета и новое расследование о схемах Лукашенко?

Бывший руководитель белорусского ПВТ, сообщил в Telegram, что оно будет опубликовано в ближайшее время

«Я из последних сил, рассчитываю на смелость оставшихся в силовом блоке порядочных людей, которые не позволят ему сбежать и наденут на него наручники. Что им хватит ума, не оставить нашу страну без надежды на возврат этих средств, которые сильно пригодились бы для нивелирования тех кризисных явлений, причиной которых стал этот персонаж».
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