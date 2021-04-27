Цепкало обнародует счета и новое расследование о схемах Лукашенко?

«Я из последних сил, рассчитываю на смелость оставшихся в силовом блоке порядочных людей, которые не позволят ему сбежать и наденут на него наручники. Что им хватит ума, не оставить нашу страну без надежды на возврат этих средств, которые сильно пригодились бы для нивелирования тех кризисных явлений, причиной которых стал этот персонаж».