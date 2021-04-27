Лукашенко раскрыл тайну «исторического декрета» и анонсировал его подписание в ближайшее время.





«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной, «если вдруг», – заявил Лукашенко 24 апреля во время поездки по «чернобыльским районам».





Председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб по просьбе Беларускай праўды прокомментировал эти высказывания.





- Совет безопасности – антиконституционная организация. В Конституции Республики Беларусь в редакции 94 года, последовавших позже редакций 95-го, 96-го, 2004-го годов Совет безопасности не обозначен как орган власти. Совет безопасности – неконституционный орган. А как можно передавать власть неконституционному органу? Все действия власти должны проводиться в рамках Конституции. Вначале нужно менять Конституцию, а затем – уже принимать решение. А не принимать решение, а затем менять Конституцию.





-Так ведь в Беларуси уже девять месяцев «иногда не до законов», можно ведь этот лозунг трансформировать в «иногда не до Конституции».





- Действительно. Но мы-то должны рассуждать категориями легитимной Конституции.





- Какие задачи решит Лукашенко, передав власть Совбезу?





- Не знаю, чего Лукашенко добьется. На сегодняшний день Совет безопасности действует как совещательный орган при президенте, который помогает принимать решения. А Совет безопасности без председателя, которым является президент, самостоятельно никакого решения принять не может. Заместителя у председателя Совбеза, насколько мне известно, нет. Но в соответствии с последними редакциями Конституции председатель Совета министров, по логике, должен заменять председателя Совета безопасности и президента. Но такой вариант никто не оговаривал. Кроме Совета безопасности, вообще ничего другого не оговорено.





В Совбез вообще входят около 20 чиновников – начиная от председателей Совмина, председателей двух палат национального собрания, силовики. Но кто ими будет руководить? Либо Совбез сам должен избрать руководителя? Но ведомства целого ряда чиновников, которые входят в Совбез, входят в состав Совмина, например, МВД, КГБ напрямую подчиняется президенту.





Я даже представить не могу, что даст такая комбинация. Если Лукашенко уйдет из жизни, то ничего больше зависеть от него не будет, никто не возьмется предсказать, станет ли Совбез выполнять наказы Лукашенко или же первым их и нарушит.





- Что вообще подтолкнуло Лукашенко к такой комбинации?





- Думаю, это следствие “военных переворотов”, “покушений” на его жизнь. Не знаю, как лично он воспринимает “заговоры” и “покушения”, а для меня это – постановка спецслужб. Не известно, как Лукашенко убеждают в реальности “заговоров” и “переворотов”, какую информацию ему преподносят. А Лукашенко может воспринимать такую информацию как реальность и принимать меры в ответ. Но что дадут такие меры, я не понимаю, моего ума не хватает.











