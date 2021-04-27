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Фотофакт: Джули Фишер дала первое интервью белорусским журналистам

Эксклюзивное, первое для белорусских журналистов, интервью «Белсату» дала посол США в Беларуси Джули Фишер, сообщил заместитель деректора канала Алексей Диковицкий.

Посол США в Беларуси Джули Фишер приехала в студию «Белсат». Варшава, Польша. 27 апреля 2021 года. Фото: ЮШ / Белсат

Эксклюзивное, первое для белорусских журналистов, интервью «Белсату» дала посол США в Беларуси Джули Фишер, сообщил заместитель деректора канала Алексей Диковицкий.

Речь шла о приезде посла в Беларусь, санкциях, вручении верительных грамот, политзаключенных, обвинений официального Минска в сторону Вашингтона и многом другом.

Фрагменты разговора с Джули Фишер будут в «Объективе», «Студии Белсат», «ПроСвете», «Вот так», в наших соцсетях и YT, на белсатовском портале. Полностью интервью смотрите в воскресенье, в 20:00 в программе «Неделя» («Тыдзень»).
МГМ/ИР, belsat.eu
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