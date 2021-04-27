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Конституционный референдум: Россия захочет закрепить свой успех в Беларуси

Этот референдум может стать последним в истории независимой Беларуси.

Конституционный референдум: Россия захочет закрепить свой успех в Беларуси
Конституционный референдум намечается на январь-февраль 2022 года, о его переносе на конец этого лета речи не идет, заявила агентству "Интерфакс-Запад" глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

"Разумеется, референдум пройдет в те сроки, которые президент обозначил на Всебелорусском народном собрании - это январь-февраль следующего года. Если говорить о совмещении референдума с местными выборами, то крайняя дата здесь - 16 января", - сказала Ермошина.

Конституционная комиссия к осени должна завершить свою работу и предложить смысловую часть референдума.
«Белорусский партизан» побеседовал с доктором юридических наук, профессором Михаилом Пастуховым о формате и возможных последствиях референдума.

- Придумать вопросы для проведения референдума – дело одного дня или даже часа. Кроме внесения поправок в Конституцию, думаю, будет поставлен ряд других вопросов. Главным из них может стать вопрос о дальнейшей интеграции с Россией в рамках союзного государства. Я не исключаю, что к этому времени могут обновить Конституционный акт, в котором пропишут все аспекты создания и функционирования белорусско-российского государства. По всей видимости, будут согласованы вопросы о едином гражданстве, о единой валюте, об общей армии.
Что касается вопроса о внесении изменений и дополнений в Основной закон, то, на мой взгляд, будет переписан весь раздел об органах власти. К тому времени власти уже определятся и с Всебелорусским народным собранием, которое может стать новой палатой парламента, и со статусом Совета безопасности, который может стать самостоятельным государственным органом.

Очевидно, что на фоне кипучей работы над конституционной реформой Россия захочет закрепить свой успех в Беларуси и осуществить аншлюс со своим ближайшим союзником.

- Это означает, что гарант независимости Беларуси превращается в ее могильщика?

- Да, шаг за шагом идет поглощение суверенитета Беларуси. На повестке дня - вопрос о переходе на единую валюту. Сейчас белорусской власти очень нужны деньги, и с российским рублем у них появится окно возможностей. 
Вопрос о присутствии российских военных баз в Беларуси может получить прописку в Конституционном акте союзного государства, и тогда вся территория Беларуси станет плацдармом для российских войск. 
Правда, опять может возникнуть вопрос о конституционности референдума и о достоверности его итогов. Но ведь к тому времени может остаться прежняя система органов власти, в том числе Центральная избирательная комиссия, которая в одно мгновение может превратиться в Комиссию по проведению республиканского референдума с тем же составом. Она может выдать «на гора» привычные результаты, которые никто не будет пересматривать.

Весьма вероятно, что этот референдум может стать последним в истории независимой Беларуси. В «союзе» с Россией она сохранит только номинальное название и статус страны-учредителя ООН. Какое-то время может оставаться и должность президента «Белой Руси».
Юрий Кремнев,  «Белорусский партизан»
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