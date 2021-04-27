+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Названо число украинских дипломатов в России

Украина сократила количество своих дипломатов в России почти вдвое. Сейчас их насчитывается 37 человек.

Украина не нуждается в эвакуации своих дипломатов с территории Российской Федерации. В отношении них принято достаточно мер безопасности. Об этом заявил госсекретарь МИД Александр Баньков в интервью изданию Главком.

По его словам, в истории украинской дипломатии были случаи, когда приходилось эвакуировать посольство, пишет korrespondent.net

"Посольство, которое работало в Ливии, было эвакуировано в Тунис. Из-за военных действий физическая безопасность работников была под угрозой", - рассказал Баньков.

Вместе с тем, он убежден, что необходимости предпринимать подобные действия в России пока нет.

"Но мы прибегли к таким мерам безопасности как сокращение персонала, в начале вооруженного конфликта рекомендовали вывезти их семьи, что и было сделано. Также существуют определенные ограничения для мест проживания", - отметил госсекретарь МИД.

По его словам, Украина сократила количество своих дипломатов в России с начала военной агрессии в 2014 году почти вдвое. Сейчас их количество составляет 37 человек.

Он также уточнил, что на территории Украины продолжают работать 69 российских дипломатов.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Владимир Искорцев
"И спросила кроха..."
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]