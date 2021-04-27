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Генералы пригрозили Макрону переворотом из-за исламизации Франции

Десятки французских офицеров в отставке, в том числе 20 генералов, написали открытое письмо президенту страны Эммануэлю Макрону

Об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на The Daily Mail.

фото: ru.oxu.az

В нем они предупредили главу государства о росте исламизма в стране, из-за которой та оказалась на пороге гражданской войны. При этом отставные военные пригрозили, что в случае бездействия они возьмут власть в свои руки.
Всего письмо подписали 20 отставных генералов и более тысячи офицеров различного ранга, служивших в армии, полиции и жандармерии.

Ведущим подписантом стал 80-летний генерал, бывший командующий Иностранного легиона Кристиан Пикемаль. Он лишился своих привилегий вскоре после своего ареста во время антиэмигрантской демонстрации в 2016 году.
"Франция в опасности. Ей грозят несколько смертельных опасностей. Даже в отставке мы остаемся солдатами Франции и не можем в нынешних обстоятельствах оставаться равнодушными к судьбе нашей прекрасной страны", - говорится в письме.
Отставные офицеры также указали на то, что Франция стоит на грани распада из-за того, что на ее территории формируются анклавы, где законы республики не работают.
Отдельно Макрону припомнили и то, что он выставил правоохранителей "козлами отпущения" во время демонстраций "желтых жилетов". Кроме того, военные намекнули на то, что имеют широкую поддержку среди действующих французских силовиков.
В поддержку авторов письма уже выступила лидер консервативной партии "Национальный фронт". Она написала сообщение, в котором призвала отставных военных присоединиться к их "битве за Францию".

Тем временем в правительстве Франции уже сравнили письмо отставных офицеров с неудавшейся попыткой переворота генералов против президента Шарля де Голля 60 лет назад.

Так, министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли гневно заявила, что возможный альянс правых сил во главе с Ле Пен и отставными военными станет "безобразием".
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