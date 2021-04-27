Генералы пригрозили Макрону переворотом из-за исламизации Франции





фото: ru.oxu.az





В нем они предупредили главу государства о росте исламизма в стране, из-за которой та оказалась на пороге гражданской войны. При этом отставные военные пригрозили, что в случае бездействия они возьмут власть в свои руки.

Всего письмо подписали 20 отставных генералов и более тысячи офицеров различного ранга, служивших в армии, полиции и жандармерии.





Ведущим подписантом стал 80-летний генерал, бывший командующий Иностранного легиона Кристиан Пикемаль. Он лишился своих привилегий вскоре после своего ареста во время антиэмигрантской демонстрации в 2016 году.

"Франция в опасности. Ей грозят несколько смертельных опасностей. Даже в отставке мы остаемся солдатами Франции и не можем в нынешних обстоятельствах оставаться равнодушными к судьбе нашей прекрасной страны", - говорится в письме.

Отставные офицеры также указали на то, что Франция стоит на грани распада из-за того, что на ее территории формируются анклавы, где законы республики не работают.

Отдельно Макрону припомнили и то, что он выставил правоохранителей "козлами отпущения" во время демонстраций "желтых жилетов". Кроме того, военные намекнули на то, что имеют широкую поддержку среди действующих французских силовиков.

В поддержку авторов письма уже выступила лидер консервативной партии "Национальный фронт". Она написала сообщение, в котором призвала отставных военных присоединиться к их "битве за Францию".





Тем временем в правительстве Франции уже сравнили письмо отставных офицеров с неудавшейся попыткой переворота генералов против президента Шарля де Голля 60 лет назад.





Так, министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли гневно заявила, что возможный альянс правых сил во главе с Ле Пен и отставными военными станет "безобразием".



