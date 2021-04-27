Он отметил, что "из 28 необходимых для подписания карт 26 уже запарафированы юристами России и Беларуси и готовы к подписанию", цитирует interfax.by





"Остались как бы две карты. Эта тема будет обсуждаться на уровне премьер-министров, например. В конце июня будет форум регионов России и Беларуси. Потом будет заседание правительства Союзного государства, где-то в июле-августе. Я раньше предполагал, что может быть в апреле-мае будут подписаны оставшиеся две карты. Но сейчас вижу, что сдвижка может произойти на сентябрь-октябрь", - сказал Семашко.





В частности, он отметил, что требует дополнительного согласования дорожная карта, которая касается кооперации производства.





По его словам, в настоящее время имеется ряд российских документов различного уровня, включая постановления российского правительства, "которые, мягко говоря, немножко, препятствуют поставкам нашей техники на российский рынок".



