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"Дорожные карты" РФ и Беларусь могут окончательно согласовать в сентябре-октябре

Срок подписания "дорожных карт" по интеграции России и Беларуси может сдвинуться на сентябрь-октябрь, сообщил посол Беларуси в Москве Владимир Семашко журналистам в Екатеринбурге во вторник.

Он отметил, что "из 28 необходимых для подписания карт 26 уже запарафированы юристами России и Беларуси и готовы к подписанию", цитирует interfax.by

"Остались как бы две карты. Эта тема будет обсуждаться на уровне премьер-министров, например. В конце июня будет форум регионов России и Беларуси. Потом будет заседание правительства Союзного государства, где-то в июле-августе. Я раньше предполагал, что может быть в апреле-мае будут подписаны оставшиеся две карты. Но сейчас вижу, что сдвижка может произойти на сентябрь-октябрь", - сказал Семашко.

В частности, он отметил, что требует дополнительного согласования дорожная карта, которая касается кооперации производства.

По его словам, в настоящее время имеется ряд российских документов различного уровня, включая постановления российского правительства, "которые, мягко говоря, немножко, препятствуют поставкам нашей техники на российский рынок".
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