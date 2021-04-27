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Пропал лидер партии «Зеленые» Дмитрий Кучук. Мобильник остался в офисе, а человека нет

26 апреля в офис партии «Зеленые» ломались неизвестные, на улице в это время дежурили тихари, стоял микроавтобус.

Дмитрий Кучук. Фото Сергея Гудилина

В офисе находился только председатель партии Дмитрий Кучук. Дверь неизвестным он не открывал, тогда помещение отключили от электроэнергии.

Глава Белорусской социал-демократической партии Игорь Борисов говорит: «Связь с Кучуком пропала вчера вечером. Скорее всего, ночь он проводил в офисе.

Мы знаем, что у него слабая батарея в телефоне, а без электричества подзарядить ее он не мог. Дома он точно не ночевал».

Утром однопартийцы открыли офис, Кучука там не было. Зато лежал его телефон. Где сейчас находится политик, не известно.

26 апреля отмечалась 35-я годовщина чернобыльской катастрофы, «зеленые» были среди заявителей уличной акции «Чернобыльский шлях». Проводить акцию не разрешил Мингорисполком.
Источник: Наша Ніва
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