+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Группа Юрия Воскресенского подготовила проект закона об амнистии

На сайте информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» опубликован проект закона об амнистии.

Группа Юрия Воскресенского подготовила проект закона об амнистии
Вот что предлагает небезызвестный Юрий Воскресенский со своими партнерами (даем в оригинале без правок. – Ред.):

«Статья 1. Освободить от наказания в виде штрафа, ареста, ограничения свободы, лишения свободы, а также от иных мер уголовной ответственности в виде осуждения с отсрочкой исполнения наказания, осуждения с условным неприменением наказания, осуждения без назначения наказания, если иное не предусмотрено статьями 4 и 6 настоящего Закона: лиц, осужденных или обвиненных по ст. 293 и 342 УК РБ.

Статья 2. Освободить лиц, перечисленных в статье 1 настоящего Закона, от уголовной ответственности и прекратить предварительное расследование по уголовным делам, находящимся в производстве органов уголовного преследования, и производство по уголовным делам, не рассмотренным судами, о преступлениях, совершенных этими лицами до вступления в силу настоящего Закона.

Положение части первой настоящей статьи не распространяется на лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, перечисленных в статьях 4 и 6 настоящего Закона».

В проекте закона есть перечисление тех лиц, которые могут не попасть под амнистию.

«Статья 4. Не освобождать от наказания и иных мер уголовной ответственности: лиц, судимых более двух раз с назначением наказания в виде лишения свободы за умышленные преступления, а также ранее судимых с назначением наказания в виде лишения свободы».

«Статья 6. Амнистия, предусмотренная настоящим Законом, не распространяется на лиц: к которым в течение 2015–2020 годов применялись амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление в период неснятой или непогашенной судимости».

На данный момент в списке граждан, предлагаемых для амнистии, насчитывается 425 человек. Среди них – Виктор и Эдуард Бабарико, Мария Колесникова, Сергей Тихановский и многие другие, кто находится в заключении.
Источник: Народная Воля
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Владимир Искорцев
"И спросила кроха..."
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]