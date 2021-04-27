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Следующий пошел. Еще один телеграм-канал признан экстремистским

По инициативе Барановичской межрайпрокуратуры информпродукция телеграм-канала "Барановичи-97%" признана экстремистскими материалами, говорится в телеграм-канале Генпрокуратуры во вторник.


"Барановичская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга размещенной в открытом доступе информации установила, что администраторы телеграм-канала "Барановичи-97%" публично распространили ряд публикаций с призывами к экстремистской деятельности, в том числе насилию в отношении сотрудников милиции и хулиганским действиям", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что по поручению прокуратуры территориальные органы внутренних дел после проверки направили в суд исковое заявление о признании информационной продукции названного ресурса экстремистскими материалами.
Источник: Interfax.by
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