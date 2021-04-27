



Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.





Освещая очередную встречу Лукашенко и Путина, российские СМИ демонстративно отошли от тезисной конструкции быстрой и глубокой интеграции. Как государственные, так и негосударственные медиа концентрируют внимание аудитории на иных вопросах:





- общее внешнеполитическое позиционирование (государственные СМИ трансформируют тезис в общее противостояние с «условным Западом»);









- поступательность и неизбежность движения в направлении интеграции;





- общность интересов двух народов.





Причём в последнем тезисе неуступчивость Лукашенко подаётся как фактор, не способный коренным образом изменить процесс. Демонстрируется, что интеграция и так процесс неизбежный, и если не срабатывают дорожные карты, то имеет место секторальное и локальное сближение.





Подчёркивается необходимость и актуальность встреч президентов для решения «текущих вопросов». Тем самым искусственно занижается восприятие границ самостоятельности Беларуси – ведь даже ради «текучки» Лукашенко должен встретиться с Путиным.





Таким образом, в интерпретации российских СМИ тематика и результаты встречи перекликаются с посланием Путина – без заявлений о новых политических конструкциях, но в рамках «неизбежных» процессов.