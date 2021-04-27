Бывший губернатор и вице-премьер Дворник возглавил «Мозырьсоль»
На ОАО «Мозырьсоль» представили нового руководителя, сообщает телеканал «Мозырь». Им стал бывший губернатор Гомельской области и бывший вице-премьер Владимир Дворник.
Владимир Дворник. Фото: gomel.today
Коллективу предприятия нового генерального директора представил глава концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен.
Владимир Дворник в 2019-2020 годах занимал должность вице-премьера в правительстве Сергея Румаса. Курировал вопросы развития агропромышленного комплекса.
До этого долго работал главой Гомельского облисполкома.
07:30 27/04/2021
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