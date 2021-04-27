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Бывший губернатор и вице-премьер Дворник возглавил «Мозырьсоль»

На ОАО «Мозырьсоль» представили нового руководителя, сообщает телеканал «Мозырь». Им стал бывший губернатор Гомельской области и бывший вице-премьер Владимир Дворник.

Владимир Дворник. Фото: gomel.today

Коллективу предприятия нового генерального директора представил глава концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен.

Владимир Дворник в 2019-2020 годах занимал должность вице-премьера в правительстве Сергея Румаса. Курировал вопросы развития агропромышленного комплекса.

До этого долго работал главой Гомельского облисполкома.
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