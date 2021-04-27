+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Тихановская в Вене встретилась с руководителями миссий ОБСЕ

26 апреля в Вене Светлана Тихановская встретилась с руководителями миссий ОБСЕ — Германии, Франции, Польши, Литвы, США, Великобритании, Швеции, Чехии, Латвии, Эстонии.


Светлана Тихановская во время встречи / @tsikhanouskaya

Как сообщает её пресс-служба, все они поддержали Московский механизм ОБСЕ. В прошлом году в его рамках был подготовлен доклад, в котором упоминались "неопровержимые доказательства" фальсификаций на президентских выборах в Беларуси в августе 2020-го, рекомендовалось отменить их результаты и назначить новые выборы "на основе международных стандартов". Также рекомендовалось учредить независимый международный орган для расследования уголовных преступлений, совершенных в отношении граждан нашей страны, передает Еврорадио. Официальный Минск заявил, что эти выводы и рекомендации не принимает и выполнять не собирается.

Тихановская рассказала на встрече, в каких условиях находятся белорусские политзаключённые, пересказала рассказы о пытках. Речь шла об "организации диалога между режимом и народом", о том, какие страны могли бы стать посредниками "в разрешении кризиса".

"Именно ОБСЕ может помочь разрешить кризис в Беларуси мирно, — говорила Светлана Тихановская. — Ведь наша страна — член этой организации, и у ОБСЕ достаточно опыта и политической воли, чтобы кризис в Беларуси был решён".

Тихановская находится с официальном визитом в Австрии. У неё запланированы встречи с канцлером и президентом этой страны.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Владимир Искорцев
"И спросила кроха..."
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]