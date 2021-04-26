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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Лидера БНФ Костусёва посадили в «американке» в одну камеру с Виктором Бабарико

Председателя Партии БНФ Рыгора Костусёва удерживают в СИЗО КГБ, так называемой американке, с 12 апреля.


Он проходит по делу вместе с адвокатом из США Юрием Зенковичем и литературоведом Александром Федутой. Предъявлено обвинение по статье 357 УК (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти). Они, якобы, готовили покушение на Александра Лукашенко, пишет Наша нива.

Виктор Бабарико находится в СИЗО  с июня 2020 года, его обвиняют по двум статьям: легализация средств, полученных преступным путём и получение взятки. Суд над Бабарико идет, но неизвестно, когда окончится.
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