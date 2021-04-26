



Он проходит по делу вместе с адвокатом из США Юрием Зенковичем и литературоведом Александром Федутой. Предъявлено обвинение по статье 357 УК (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти). Они, якобы, готовили покушение на Александра Лукашенко, пишет Наша нива.





Виктор Бабарико находится в СИЗО с июня 2020 года, его обвиняют по двум статьям: легализация средств, полученных преступным путём и получение взятки. Суд над Бабарико идет, но неизвестно, когда окончится.



