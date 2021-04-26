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Великобритания ввела санкции против 14 россиян. Список

Они подпали под новые британские международные антикоррупционные санкции из-за дела юриста Сергея Магнитского

Как пишет ТАСС, четырнадцать граждан России подпали под новые британские международные антикоррупционные санкции из-за дела юриста Сергея Магнитского. Это следует из санкционного списка, распространенного в понедельник МИД Соединенного Королевства.

Здание министерства иностранных дел и международного развития Великобритании

© JJFarq/Shutterstock/FOTODOM


В список вошли:

заместитель руководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов;
бывший следователь Следственного департамента Павел Карпов;
следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев;
руководители столичных налоговых инспекций Ольга Степанова (и ее муж Владлен Степанов) и Елена Химина;
юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова;
гендиректор "Гранд-Актив" Алексей Шешеня;
предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов;
совладельцы "Универсального банка сбережений" Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин. 

Ранее некоторые из этих лиц были введены в антироссийский санкционный "список Магнитского" в США.

Как указано в британском санкционном списке, рестриктивные меры в отношении указанных лиц введены за "хищение суммы эквивалентной $230 млн госсредств РФ с помощью мошеннической схемы с возвратом налогов, осуществленной в 2007 году". Часть этих средств, как указывают в Лондоне, была выведена за рубеж.

Всего же в опубликованном списке числятся фамилии 22 человек из шести стран. Фигурантами списка стали также лица с гражданством Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Судана, ЮАР
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