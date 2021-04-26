«Минувшие выходные подкинули новых «деталей». Важнейшими из которых

Эксперт по безопасности и руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников оценил озвученные на госТВ и властями суммы, которые якобы Запад планировал потратить на устранение Александра Лукашенко.





«Минувшие выходные подкинули новых «деталей». Важнейшими из которых стало обнародование «бюджета» всей затеи в USD 11 млн и вторжение 150 пикапов с пулеметами с территории Литвы как способ ликвидации А. Лукашенко. Посмотрим внимательно, что не так с этой историей», — пишет эксперт на портале «Наше мнение».

По его мнению, «бухгалтерия не бьется».

«Небронированный новый пикап с крупнокалиберным пулеметом стоят не менее USD 50 тыс. за штуку. Итого USD 7,5 млн только на технику и вооружение. Плюс топливо и боекомплект. Далее, сам пикап не ездит и не стреляет. Значит, нужны люди, экипаж: водитель, пулеметчик и еще 2-3 стрелка на каждую машину. Итого не менее 600 человек», — подсчитал Андрей Поротников.





По словам эксперта по вопросам безопасности, любого желающего в такой транспорт не посадишь. Это должны быть «профессионалы высокого класса».





«А кадровых военных не направишь, потому как такие действия преступны с точки зрения и международного права и внутреннего законодательства самих США. Кроме того, риск потерь высок. А это значит, что привлеченным исполнителям надо платить и за их профессионализм, и за риск, и за факт преступности самого действия. В идеале, после участия в подобной операции они должны уйти из бизнеса и не «отсвечивать». То есть вознаграждение должно обеспечивать комфортную жизнь исполнителя в течение следующих лет 30. В этих условиях USD 5 млн – нижняя граница вознаграждения. Каждому участнику», — уверен Андрей Поротников.





«Итого бюджет операции не может быть менее USD 3 млрд», — уверен Андрей Поротников.





Впрочем, даже после таких трат, эксперт уверен, что белорусской армии удалось бы остановить «набег пикапов».





«Очевидно, что с момента начала атаки будут предприняты меры по ее отражению. В воздух будут подняты дежурные пары Су-25 в Лиде, МиГ-20/Су-30СМ в Барановичах и вертолетов Ми в Мачулищах. Которых в принципе может быть достаточно для разгрома колонны пикапов. Или как минимум их остановки за счет уничтожения сооружения транспортной инфраструктуры на маршрутах следования», — оценил масштабы возможного побоища на подходах к Минску эксперт по безопасности.





«Но предположим, что все бомбы, ракеты и снаряды полетели мимо. И злобная орда американских наймитов приближается к Минску. Кто же их тут встретит? Есть ли силы для отпора? Кое-что есть…» — уверен Андрей Плотников.





Ведь в Минске есть Минский гарнизон милиции – не менее 9 тыс. человек, «худо-бедно, но умеющих стрелять».





«120-я мехбригада может выделить не менее двух батальонных тактических групп, в каждой 1-3 танковые роты и 2-3 мотострелковые с артиллерией, всего не менее 2 тыс. человек и под сотню единиц бронетехники с пушечным вооружением», — рассказал Андрей Поротников.





А ещё напоминал о курсантах, КГБ, СБП и ОАЦ. А это еще 2-3 тыс.





«В общем, затея со вторжением 150 пикапов из Литвы реалистичных шансов на успех не имеет. Зато напоминает байки коммунистической пропаганды про сотни покушений на Фиделя Кастро, организованных американцами, в ходе которых ни один волос из бороды команданте не упал. Какое везение, однако…», — иронизирует эксперт по вопросам безопасности.

В Кремле говорят о доказательствах

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 26 апреля, что в Кремле есть доказательства планируемого покушения на Александра Лукашенко.





Впрочем, профессор Академии управления Станислава Князев рассказал 26 апреля, откуда взял информацию о 150 внедорожниках с крупнокалиберными пулеметами, которые якобы планировалось использовать для вторжения и ликвидации Александра Лукашенко. И там не так все просто.



