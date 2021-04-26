Их задержали в пятницу возле ресторана "Поедем поедим" (он построен недалеко от места массового захоронения жертв сталинского режима). Анна Шапутько за "несанкционированное пикетирование" была арестована на 15 суток, Кирилл Лойко -— на 5 суток, пишет Еврорадио.





Дмитрий Дашкевич потребовал адвоката. Но в итоге его осудили на 20 суток ареста. Как пишет жена Дмитрия Анастасия Дашкевич, "новый начальник Минского РУВД Голиков написал письмо председателю суда Минского райна с просьбой наказать Дмитрия арестом", так как он считает, что "штрафы неэффективны и такая категория граждан чувствует себя безнаказанными".





В суде Дашкевич заявил, что "для политических создали параллельные условия: отдельные подъёмы, отличающиеся от остальных заключённых, проверки ночью (2 раза за ночь строятся в 23:00 и в 3:00 ночи), отсутствие матрасов, пренебрежительное отношение и отсутствие передач".





В январе 2021-го Дмитрий Дашкевич уже был осуждён на 15 суток за "Куропатскую стражу". "Без осознания того, что такое Куропаты, у нас нет будущего", — говорил Дашкевич в одном из интервью.



