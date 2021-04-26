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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В центр Минска стянута спецтехника, дежурят наряды ОМОН. Проведение "Чернобыльского шляха" запретили

Как передает корреспондент "Интерфакс-Запад", в районе Академии наук (традиционно отсюда стартовал "Чернобыльский шлях") наблюдается скопление правоохранителей.

Они проверяют документы у прохожих. Некоторые силовики дежурят со служебными собаками. Здесь же замечены автозаки и автобусы.

 

При этом большого количества людей в центре Минска не наблюдается, обстановка спокойная.

 

Спецтехника замечена и в других районах города: например, в районе Октябрьской площади, а также площади Свободы.

 

Как сообщалось, Мингорисполком отказал оппозиции в проведении "Чернобыльского шляха" в этом году. Среди причин такого решения - несоответствие места сбора участников акции и маршрута акции требованиям закона о массовых мероприятиях. Также организаторы не смогли предоставить городским властям копии заключенных договоров с милицией, скорой и коммунальщиками. Ещё одной причиной Мингорисполком назвал пандемию коронавируса.

 

"Чернобыльский шлях" - ежегодная акция белорусской оппозиции, приуроченная к дате аварии на Чернобыльской АЭС. Ранее многочисленный, в последние годы "Чернобыльский шлях" не отличался количеством участников, порой оппозиции удавалось собрать не более 500 человек. Самые массовые акции к годовщине аварии на ЧАЭС были в середине 90-х, тогда "Чернобыльский шлях" собирал до 30 тыс. человек.
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