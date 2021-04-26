Юрий Губаревич, Виталий Рымашевский, Ольга Ковалькова, Николай Козлов, Игорь Борисов и Дмитрий Кучук прошли по традиционному маршруту, пишет От массовой акции отказались из-за запрета властей и эпидемии коронавируса. Но символическое шествие все же состоялось:прошли по традиционному маршруту, пишет Белсат.









Кто был на этом снимке и как прошел для них этот год, рассказываем слева направо.





Юрий Губаревич – руководитель движения «За свободу», член Координационного совета и Народного антикризисного управления.

«В тот год мы подавали заявку, но Мингорисполком не дал разрешения, ссылаясь на коронавирус. Мы решили никого не призывать, а пройти традиционный путь. Мы чувствовали внимание работников милиции, хотя нас не задерживали. Тогда мы не могли представить, как за год изменится ситуация и общество. Если бы сейчас что-то подобное проводилось, нам бы не дали пройти и сотни шагов», – говорит Юрий Губаревич.





Губаревич – свидетель по уголовному делу о создании и деятельности Координационного совета. Он отказался подписывать документ о неразглашении.





Сейчас политик в Беларуси и планов покидать страну не имеет.





«Сейчас политикам не нужно бороться за общественное внимание. Люди жаждут любой информации, которая приблизит их к переменам. Но это значит, что ответственности стало больше».





Виталий Рымашевский – сопредседатель Белорусской христианской демократии, участник Координационного совета. Кандидат на президентство в 2010 году.

5 марта 2021 года в Минске Виталия Рымашевского задержали вместе с участниками студенческого профсоюзного собрания. Утром 6 марта из милиции всех отпустили: провели «профилактические беседы» и освободили без составления протоколов.





«Наша партия принимает участие во всех процессах: мы поддерживали Светлану Тихановскую, Координационный совет. Сопредседатель партии Павел Северинец остается за решеткой. Ольгу Ковалькову власти вывезли из страны».





Виталий Рымашевский сейчас в стране: «Важно быть вместе с белорусским народом в тех условиях, в которых они есть. Очень много людей сейчас уезжают из Беларуси. Хотя бы часть общественных деятелей должна быть внутри страны, иначе те, кто в эмиграции и делает очень важную работу, неизбежно будут отрываться от действительности. Это очень опасно, так как неадекватные призывы будут вредить. Ни одна политическая сила не может существовать, если все ее участники – в эмиграции».





Ольга Ковалькова – член Координационного Совета, сопредседатель Белорусской христианской демократии.

Ольгу Ковалькову задержали 24 августа 2020 года на проходной МТЗ, тогда суд назначил ей 10-дневный административный арест. Не выйдя на свободу, провела за решеткой еще 15 суток.





После повторного ареста Ковалькова оказалась в Варшаве, где на пресс-конференции рассказала, что ее вывезли силовики: «Представители Следственного комитета приехали ко мне, дали капюшон и маску, я не знала, куда меня везут. Мы приехали на пункт пропуска Брузги. Я прошла паспортный контроль, и мне предложили на нейтральной территории вызвать такси».





Николай Козлов – председатель Объединенной гражданской партии.

В марте 2021 года против Николая Козлова возбудили уголовное дело по статье 407 «Разглашение данных дознания».





Николай Козлов неоднократно отказывался давать подписку о неразглашении после допросов в Следственном комитете по «делу Координационного совета». Потом его судили за неповиновение (позже судебное постановление отменили), он провел трое суток в изоляторе на Окрестина. Оттуда попал в госпиталь МВД. Сейчас в Беларуси.





Козлов – бывший подполковник милиции, который в 2008 году после парламентских выборов заявил о фальсификации на избирательном участке, который он охранял во время досрочного голосования. Милиционера вынудили уволиться.





Игорь Борисов – председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамады).





«Фото с прошлого года – что-то далекое и нереальное. Год назад еще можно было пройтись по улицам столицы с цветами в руках. Сейчас нет уверенности, что не схватят возле своего же дома. За год режим не обошел своим вниманием и меня. Летом того же года оценил мое пребывание в кафе как участие в массовых мероприятии в районе Комаровки – на 40 базовых величин. Штраф по статье 23.34 КоАП стал третьим за последние полтора года в моей коллекции».





А в этом году политика задержали накануне Дня воли, он был одним из заявителей уличной акции. Политик отбыл 15 суток на Окрестина и в Жодино.





Игорь Борисов сейчас в Беларуси и продолжает заниматься делами партии.





«Для многих поведение режима – открытие, но не для меня, потому что давление я впервые испытал в 2005 году. С тех пор менялись только масштабы и методы, однако не суть самого режима. Верю, что все изменится и мы вскоре отпразднуем победу, потому что добро всегда побеждает зло».





Дмитрий Кучук – председатель зарегистрированной партии «Зеленые».





«Год начинался как определяющий для политических партий. Мы не ожидали, что выйдет столько людей. Люди хотят перемен и вышли массово. Сейчас беларусы теряют надежду на то, что демократические партии изменят ситуацию. Но я призываю не терять надежды!»





Партия «Зеленых» принимала участие в праймериз и наблюдении за выборами президента.





«Я в Беларуси и уезжать не собираюсь, мы будем бороться. Теперь хотят принять новый закон О политических партиях. Может случиться так, что демократические партии будут зачищены, но мы будем пытаться сохранить партию».





22 апреля 2021 года Минский горисполком отказал в проведении «Чернобыльского шляха» в столице, ссылаясь на отсутствие договоров с милицией, скорой и коммунальщиками, «неправильный» маршрут, который, по мнению властей, не соответствует требованиям закона. А также организаторы якобы до получения ответа от властей озвучили маршрут и время сбора участников, что запрещено законом. Еще одной из причин обозначили коронавирус.