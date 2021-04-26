Песков пытается убедить мир в "заговоре" против Лукашенко





Дмитрий Песков. Об этом, как передает ТАСС , заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России





"Доказательства есть у специальных служб. Наши специальные службы в сотрудничестве реализовали операцию по пресечению преступных планов по свержению "законной" власти в Беларуси. Спецслужбы обладают всеми необходимыми доказательствами. Кроме того, они также обладают и признаниями некоторых участников этого заговора", - уверяет Песков.





17 апреля Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали "покушение" на него и его сыновей. Ответственность за организацию "покушения" он возложил на американские спецслужбы и руководство США. В США, естественно, версию Лукашенко опровергли.





Затем Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что в Москве в результате якобы совместной с КГБ Беларуси спецоперации была пресечена противоправная деятельность имеющего гражданство США и Беларуси Зенковича и гражданина Беларуси Федуты.





По версии белорусского следствия, попытка подготовки "переворота" финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с "террористическими" формированиями, а всего прорабатывалось несколько вариантов "покушения".



