Казакевич: Новый декрет о передаче власти заложит под систему бомбу

– Лукашенко заявил, что в ближайшее время подпишет декрет о передаче власти на случай физического устранения президента. Вопреки Конституции полномочия будут переданы не премьеру, а Совету безопасности. В чем смысл такого шага?





– Думаю, у властей нет уверенности и понимания, каким образом застраховать себя от такого рода событий и как осуществлять транзит власти. Декрет, который напрямую будет противоречить Конституции, не только не обеспечит плавный переход при возникновении описанной ситуации, но, скорее, будет закладывать под действующую систему дополнительные риски.





Возникнет серьезная правовая коллизия и это станет дополнительной основой для конфликта между различными группировками во власти, которые появятся и начнут активничать в случае начала распада системы.





– Вы считаете, Лукашенко поверил в «заговор» против себя и таким образом думает о будущем?





– Нет, я не думаю, что этот декрет связан с «заговором». Но идет осмысление: что будет после Лукашенко? Речь не только о его физическом устранении, это может произойти и по естественным причинам, это может произойти и из-за того, что Лукашенко вынужден будет уйти в отставку. "Покушение" – лишь один из возможных сценариев.





Власти думают над механизмами транзита власти, которые гарантировали бы для них хоть какую-то преемственность.





– В выходные Лукашенко рассказал о трех сценариях покушения на себя, а по ТВ показали сюжет, в котором «заговорщики» якобы признают вину и делается заявление о подготовке 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами. Зачем Лукашенко муссирует историю, в которую практически никто не верит?





– Вопрос не в том, верим мы или нет. Вопрос в том, насколько серьезной выглядела подготовка к «заговору». Частные люди могут обсуждать разные темы. Но обсуждать – это одно, а действительно готовить какие-то реальные действия и иметь ресурсы для этого – совсем другое.





Даже с учетом новой информации история с задержанием Федуты, Зенковича и Костусева выглядит как провокация, которая изначально была инспирирована белорусскими спецслужбами. А значит она не может рассматриваться как реальная угроза.





А муссируется история потому, что это основание продемонстрировать: оппозиционно настроенные люди – далеко не мирные граждане, они готовили насильственные действия.





Это важно показать внутри страны, это хорошо зашло на российском рынке (Кремль сам использовал эту историю, поиграв на антизападных настроениях граждан), это можно демонстрировать и западным партнерам. Мол, вы их поддерживаете, а они же хотели чуть ли не развязать гражданскую войну.





Думаю, эта тема будет еще обыгрываться – даже несмотря на то, что почти никто к ней серьезно не относится.