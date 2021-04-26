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"Озверели" - социолог Щекин обвинил Запад в эгоизме из-за "планов" ликвидировать Лукашенко

Заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин заявил, что "все договоренности в мире разрушены".


И произошло это после подготовки "ликвидации" Александра Лукашенко, передает Телеграф.

«Планируемые спецслужбами США убийство президента и государственный переворот расставил все точки над «i». Все договоренности в мире разрушены. Посредством терроризма Запад пытается уничтожить нашу страну, выбрав в качестве цели президента, как гаранта стабильности, мира и независимости страны», — уверен социолог.

«Политические элиты и спецслужбы Запада озверели в достижении своих эгоистических целей. Считаю, что все, кто участвовал в проекте расправы над главой государства и его семьей, должны понести самое жесткое наказание», — заявил социолог.

По его мнению, реакция на озвученные угрозы Александра Лукашенко была адекватной. А планируемый декрет о передаче власти Совбезу — это способ сохранить независимость, передает Белта.

«Более того, вырабатываемый президентом механизм по сохранению суверенитета является инновационным и вполне прогрессивным, он в обязательном порядке с учетом реальной ситуации должен быть отражен в проекте обновленной Конституции», — призвал Николай Щекин.

По мнению социолога, власти страны ожидают сложные времена.

«Схватка за Беларусь только начата. В ближайшие месяцы мы должны быть готовы к следующим событиям: первое — информационной войне; второе — шантажу власти со стороны Запада (США, Польши, Литвы, Украины); третье — провокациям, связанным с религиозным и национальным вопросами; четвертое — попытке в очередной раз вывести людей на улицы под любыми предлогами; пятое — прямым угрозам в адрес граждан, поддерживающих президента», — спрогнозировал свое и властей будущее Николай Щекин.


150 джипов для "уничтожения" Лукашенко

На телеканале ОНТ показали новый сюжет о якобы попытке убийства Александра Лукашенко. Подробности покушения раскрыл Станислав Князев, завкафедрой госуправления в Академии управления при президенте.

«Готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами. Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи. Помните эти… Предполагалось под прикрытием вторжения, что они дойдут до города Минска от Литвы — здесь не такое большое расстояние, можно за 3 часа достичь. И из крупнокалиберных пулеметов взять резиденцию и расстрелять президента», — говорит он.
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