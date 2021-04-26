Срочное заседание "Вышеградской четверки" по ситуации в Беларуси и Украине
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание глав правительств стран-членов Вышеградской четверки (Польши, Чехии, Венгрии, Словакии) из-за поведения России
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сек.
"В рамках польского председательствования в Вышеградской четверке премьер-министр Матеуш Моравецкий сегодня созывает в 12 срочное заседание в формате видеоконференции премьер-министров Вышеграда. Встреча будет посвящена российским актам саботажа в Чехии, эскалации Россией ситуации в Украине и Беларуси и сотрудничеству Вышеградской четверки в укреплении безопасности в регионе", - написал замглавы МИД Польши в Twitter в понедельник.
Источник: interfax.by
10:56 26/04/2021
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