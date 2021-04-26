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Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Дом" 25 апреля сказал об "историческом событии" в переговорах по Донбассу: на заседании контактной группы за основу для мер контроля за соблюдением режима тишины впервые были взяты предложения Украины.





По словам Кравчука, на последнем заседании ТКГ украинский документ был принят за основу.





Предложения ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и предложения России были взяты к обсуждению.





Рабочая подгруппа обсудит предложения 27 апреля и, если придет к положительному заключению, то документ обсудят еще раз на общей ТКГ 28 апреля, после чего примут, что станет очень важным шагом к установлению мира в Донбассе, заключил Кравчук.





Отметим, что в последние месяцы ситуация на востоке Украины обострилась. К границам Украины были стянуты 4 тысяч российских военных, а всего вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп Вооруженных сил России.