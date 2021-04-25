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ОНТ показало сюжет из СИЗО КГБ: Лукашенко как всегда обращается на «ты», Тихановский - на «вы». Речь шла о Коле

Контекст беседы не понятен.

ОНТ показало сюжет из СИЗО КГБ: Лукашенко как всегда обращается на «ты», Тихановский - на «вы». Речь шла о Коле
В ролике Сергей Тихановский говорит:

— После вас (Тихановский обращается к Лукашенко на вы. — Прим. TUT.BY) вопросы будут к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они будут, эти вопросы к Коле потом.

— У тебя к Коле никаких вопросов не будет, — отвечает ему Лукашенко, обращаясь к заключенному на ты.

— У меня не будет.

— Он будет обычным гражданином, как и твои дети, — говорит Лукашенко.

— Приедут за ним, — бросает реплику Тихановский.

Встреча в СИЗО КГБ с политзаключенными случилась10 октября 2020 года.

На ней присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров, Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и. о. председателя правления Белгазпромбанка, а также директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, юристы Максим Знак и Илья Салей, экс-претендент в президенты Сергей Тихановский.
Напомним также, в СИЗО Лукашенко взял с собой зачем-то и младшего сына Николая. 
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