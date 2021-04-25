Чалый: Лукашенко боится внутренних заговоров

Сергей Чалый в студии Еврорадио





"Рассмаривать это скорее всего нужно в духе не "я хотел бы, чтобы вы запланировали, как вы будете существовать без меня", а "я хотел бы, чтобы мне было видно, кто всерьёз на это расчитывает", — комментирует в программе "Чалый live" независимый аналитик Сергей Чалый анонсированный Лукашенко декрет, согласно которому, если нынешнего руководителя Беларуси не станет, власть перейдёт Совбезу.





По мнению Чалого, новый декрет — это не про транзит власти и не осудьбе Лукашенко. Мол, маловероятно, что белорусский руководитель всерьёз думает о завершении своей жизни каким-то скоропостижным способом и тем более он не думает о том, что будет со страной, если его не станет. Новый документ нужен, чтобы избежать заговоров внутри госпаппарата, пишет euroradio.fm





"На самом деле совершенно очевидно, что после того, как Лукашенко показали "Манкуртов" (фильм госТВ — ред.), очевидно, что он всерьёз и реалистично воспринимает потенциальную угрозу внутренних заговоров. И попытка сказать: "Ребята, вы будете, в случае чего, после меня", означает, что "Я не позволю вам ничего сделать для сценария ускорения этого процесса. Знайте, за вами будет специальный контроль".Это его попытка сейчас работать так же, как раньше, на разрушение возможных коалиций и возможных заговоров. Просто теперь он этот заговор воспринимает как вопрос своей личной безопасности", — считает аналитик.





О содержании нового декрета Лукашенко заявил 24 апреля. В случае его смерти править Беларусью будет Совбез:





"У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее — вот гражданские и военные в Совете безопасности решат".