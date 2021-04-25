Лукашенко озвучил подробности «судьбоносного решения», к которому он, по его словам, шел четверть века, и которое должно «спасти страну» в случае, «если покушение удастся».

Тут все гадали, что же это такое может быть, исходя из масштабов заявленного. «Четверть века» - почти все правление и сам собой напрашивался вывод, что решение это задумывается как лежащее в плоскости намного выше, чем факторы, которые можно назвать «переменными». Например, высказывались догадки, что имеется ввиду согласие на создание российской военной базы, что автоматически делало бы Беларусь российским протекторатом со всеми вытекающими. Или некое оформление конфигурации, при которой в случае отстранения Лукашенко от власти полномочия переходили бы, условно, высшему органу Союзного государства. В общем, что-то такое, что оформило бы окончательный переход 9,5 миллионного народа в заложники.





Однако сегодня было объявлено, что будущий судьбоносный декрет – это о том, что в случае устранения первого лица, власть перейдет «коллективному президенту» в лице Совета безопасности. Там на сегодняшний день 20 человек. Это коктейль из военных и гражданских (военных, правда, больше), среди которых есть вся, скажем так, «основа» нынешнего режима, нет, правда, сыновей, а также людей с фамилиями Шейман и Ермошина.





Не очень понятно, как эти планы и эти люди, в случае исчезновения предводителя, могут стабилизировать страну. Во-первых, декрет этот, буде его таки издадут и подпишут, напрямую нарушит Конституцию, согласно которой власть в стране в таких случаях переходит не Совбезу, а премьеру. Таким образом, единственное определение, которое напрашивается по отношению к этой команде – «хунта».

В нынешней Беларуси декреты и распоряжения, нарушающие Конституцию, не то что вообще не судьбоносные – в них нет даже ничего нового. Так, рутина. Однако проблема в том, что такой порядок действует лишь до тех пор, пока в строю автор этих декретов. Перечисленный список отнюдь не оставляет впечатления чего-то монолитного и сплоченного – там, скорее, мы видим представителей самых разных групп интересов, между которыми в случае исполнения сценария практически наверняка сразу начнется грызня. Плюс к тому, нет там ни одного мало-мальски харизматичного лидера, способного говорить с народом, да и людей, вызывающих доверие у масс, тоже не наблюдается.

Иными словами, в практической плоскости «судьбоносное решение» выглядит приблизительно никак и скорее напоминает некую демонстрацию, символический жест, чем реальный запуск действующего политического механизма – слишком уже много «переменных», которыми, в принципе, в этом списке являются все без исключения фамилии. Это тоже имеет свою логику, с учетом того, что Лукашенко явно покидать свой пост не собирается а про липовость попыток покушений если и не знает, то, возможно, догадывается. Только остается вопрос: зачем тогда было огород городить?





А вот тут может быть действительно кое-что интересное, что, при рассмотрении с определенной колокольни, может и подойти под определение «судьбоносного решения, к которому шел 26 лет».

Реально беспрецедентно то, что Лукашенко впервые за свою карьеру проговорил вслух, что может или должно быть после того, как он лишится власти. Это для нас это могут быть просто слова, а для него, в его субъективном восприятии, момент, когда он решит заняться, неважно в каком виде, вопросами транзита и того, что он оставит после себя, действительно может быть судьбоносным и к нему действительно можно было готовиться четверть века.

То, что до этого дошло, может говорить очень о многом. Под словами «им удастся» может иметься ввиду не только физическое покушение, но и, возможное бегство из страны, уход с должности (под гарантии этого вот Совбеза) – что угодно. Сам факт, что такие сценарии вышли в плоскость допущений – качественно новая ситуация. Которая может говорить в том числе и о том, что на всех уровнях приходит понимание: бесконечно в нынешнем виде система не просуществует. Ресурсы тают и новых источников не предвидится.



