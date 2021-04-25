Мнения экспертов. Что Россия замышляет насчет военной базы в Беларуси?

В четверг 22 апреля в Москве прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Накануне этой встречи и после нее распространялись слухи, что Москва давит на руководителя Беларуси с целью размещения в нашей стране российской военной базы.





Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос во время переговоров не подымался.





Кроме того, в субботу 24 апреля сам Лукашенко заявил, что о военных базах речь не шла.





«Ни о каких базах мы не говорили. Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске — в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?», – отметил руководитель Беларуси.









Вместе с тем Лукашенко предостерег, что новость о размещении российской базы стала бы подарком для его оппонентов: «Для того, чтобы они вышли и на улицах кричали, что Россия захватила Беларусь».





UDF поинтересовался у экспертов, как они относятся к слухам о размещении российской военной базы в Беларуси.

«Кремль оказывает давление на Лукашенко»

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в комментарии UDF отметил, что по его мнению слухи имеют под собой основание.





«Россия не отказывалась от своих планов по размещению военной базы в Беларуси после 2015 года, когда Лукашенко сформулировал отказ. Косвенным признаком того, что Кремль оказывает давление на руководителя Беларуси по этому вопросу, является несколько инициатив, которые Минск сформулировал в последнее время по углублению сотрудничества в военной сфере», – сказал Сивицкий.









По его словам, речь о возвращении практики 2013 года по совместному воздушному патрулированию границы Союзного государства, а также о создании центра совместной боевой подготовки.





«Минск пытается подменить предложения Москвы своими инициативами, чтобы с одной стороны продемонстрировать геополитическую лояльность, а с другой – сохранить монополию на силу. Очевидно, что совместное воздушное патрулирование и центр совместной подготовки будут находиться под управлением белорусской стороны», – считает Сивицкий.









Какими будут последствия, если Минск все же вынудят согласиться на размещение российской военной базы в Беларуси?





«Последствия будут драматичными для Беларуси как независимого государства. Белорусские власти потеряют монополию на применение силы внутри страны, т.к. база будет подчиняться Москве. Также за нашей страной окончательно и бесповоротно закрепится статус российского форпоста. Для международного сообщества Беларусь перестанет существовать как субъект международных отношений, все вопросы, в том числе военно-политического характера, будут решаться с Москвой без учета национальных интересов нашей страны», – полагает Сивицкий.

«Не думаю, что такой шаг будет предпринят в ближайшее время»

Военный эксперт Александр Алесин в комментарии UDF отметил, что склонен верить заявлениям о том, что руководители Беларуси и России не обсуждали вопрос о размещении военной базы.





«Главная причина этого – политическая. Несмотря на то, что Лукашенко укрепился после событий в августе прошлого года, думаю, что при появлении официального сообщения о создании российской военной базы, это даст козыри в руки противников Лукашенко. Кроме того, люди, которые держались в стороне от политических событий, могут принять активное участие в протестах против базы. Аналитики в Москве не глупые люди. Поэтому не думаю, что такой шаг будет предпринят в ближайшее время», – считает Алесин.





Он также сослался на мнение российских военных экспертов, которые видят опасность в удержании контингента, выдвинутого далеко на Запад. Гипотетически эти части могут быть окружены ударами из стран Балтии и Украины.





«Скорее всего, Россия сделает ставку на высокоточное ракетной оружие, базирующееся на кораблях Балтийского и Черноморского флота. Воздушно-десантные дивизии будут выдвигаться на территорию Беларуси под прикрытием ракетных ударов. Как мне кажется, учение «Славянское братство», которое проходило летом прошлого года, показало возможную реакцию на гипотетическое нападение врага на Беларусь. Думаю, расчет делается на быструю переброску российских воздушно-десантных сил», – сказал Алесин.









Также в Беларуси возможно складирование запасов военной техники, вооружений, боеприпасов для частей, которые могут быть переброшены из России.





«Есть основания говорить об отсутствии необходимости для организации российской военной базы в Беларуси. Это сопряжено с большими политическими потерями для двух стран и вызовет нервозность соседей и непредсказуемые шаги с их стороны. Возможно, в таком случае они еще больше сплотятся вокруг США», – полагает Алесин.



