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Советник Тихановской: Макей ездил в Женеву тушить пожары

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка прокомментировал визит главы МИД Владимира Макея в Швейцарию.

По словам советника, белорусский министр иностранных дел ездил в Женеву тушить пожары.

Одна из причин – нависла серьезная угроза исключения Белорусского Красного Креста из Международной федерации обществ КК.

Вячорка в своем телеграм-канале написал, что Белорусский Красный Крест обвинили в соучастии в фальсификациях выборов и преступлениях против прав человека. 

Международный Красный Крест и Федерация выставили требования белорусскому КК относительно «деполитизации», которые должны быть выполнены.

Но, как мы видим, никаких существенных мер белоруской стороной сделано не было, – отметил Вячорка в сообщении, цитирует belnovosti.by

Как подчеркнул советник, верховный комиссар ООН Мишель Бачелет получила специальный мандат, позволяющий ей собирать свидетельства о нарушениях прав человека.

Макею дали ясно понять, что, если репрессии не прекратятся, ООН будет действовать более решительно, – констатировал Вячорка.
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