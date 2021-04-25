Советник Тихановской: Макей ездил в Женеву тушить пожары

По словам советника, белорусский министр иностранных дел ездил в Женеву тушить пожары.





Одна из причин – нависла серьезная угроза исключения Белорусского Красного Креста из Международной федерации обществ КК.





Вячорка в своем телеграм-канале написал, что Белорусский Красный Крест обвинили в соучастии в фальсификациях выборов и преступлениях против прав человека.





Международный Красный Крест и Федерация выставили требования белорусскому КК относительно «деполитизации», которые должны быть выполнены.





Но, как мы видим, никаких существенных мер белоруской стороной сделано не было, – отметил Вячорка в сообщении, цитирует belnovosti.by





Как подчеркнул советник, верховный комиссар ООН Мишель Бачелет получила специальный мандат, позволяющий ей собирать свидетельства о нарушениях прав человека.





Макею дали ясно понять, что, если репрессии не прекратятся, ООН будет действовать более решительно, – констатировал Вячорка.



