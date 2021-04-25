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Британия назвала Россию «ослабевающей страной»

Лондон и Вашингтон предупредили российского лидера Владимира Путина о последствиях вторжения в Украину, отметил глава MI6.


Россия является «объективно ослабевающей» страной, заявил глава разведки Великобритании MI6 Ричард Мур в интервью Sunday Times, опубликованном 25 апреля. 

«Россия — объективно ослабевающая страна в экономическом и демографическом плане. Это очень сложный период», — отметил Мур.

Комментируя стягивание сил РФ к украинской границе, глава британской разведки отметил, что Лондон и Вашингтон предупредили российского лидера Владимира Путина о последствиях вторжения в Украину, пишет telegraf.by

Мур выразил уверенность в том, что Москва не сомневается в позициях обеих стран по этому вопросу, так как «каналы [общения] открыты».

Высказываясь об обвинениях Чехии в отношении российских спецслужб, которых там считают причастными к взрывам боеприпасов в Врбетице в 2014 году, Мур заявил о параллелях с Украиной.

«Когда вы видите такую модель безрассудного поведения, то, конечно, затем смотрите на то, что происходит вокруг Украины и конечно нас это беспокоит. Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками — чтобы убедиться, что мы посылаем Путину «четкие сигналы», — отметил глава MI6.

Напомним, что в ответ на окружение Украины российскими войсками Британия направила в Черное море два военных корабля.

Ранее в Британии оценили шансы в битвах с Россией не в свою пользу.
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